Gobernador del Cauca denunció amenazas de muerte por parte de las disidencias de Iván Mordisco

Figuras del mapa político de Colombia siguen en riesgo, luego de que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, se sumara a una creciente lista de mandatarios que denunciaron amenazas directas contra su vida. El responsable, según sus propias palabras, es el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de Iván Mordisco. Le puede interesar: Corte Suprema negó extradición a Venezuela de alias Gocho, integrante del Tren de Aragua, pero la avaló a Chile por el caso Ojeda “Sabemos que hay una directriz de este Bloque Occidental (Jacobo Arenas), porque seguramente soy uno de los que defiende las comunidades, trabajo de la mano de nuestra fuerza pública”, señaló Guzmán Gutiérrez ante los medios, evidenciando el desafío que enfrenta por su postura en defensa del orden público.

Este patrón de intimidación no es un caso aislado. El anuncio del gobernador del Cauca resuena con denuncias previas, pintando un panorama preocupante sobre la seguridad de los líderes regionales en el país.

El Valle del Cauca y Caquetá, blancos de la misma violencia

Lea aquí: Petro reconoció ante el Congreso que su gobierno no ha logrado la paz total que prometió Mientras que las autoridades investigan la posible participación de otros grupos, como el Tren del Llano, en planes similares contra Toro y Éder, el impacto de estas amenazas se ha extendido a otras regiones.

La familia del gobernador del Caquetá fue atacada

El pasado 12 de agosto, el hogar del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, fue blanco de un violento ataque. Las primeras hipótesis apuntaron a las disidencias de las Farc como las autoras del crimen. El gobernador Ruiz, en un contundente video, expresó la frustración de ver materializada una amenaza que, aseguró, venía denunciando sin éxito durante meses. “Lo venía denunciando hace más de seis meses lo que estaba pasando alrededor de mi familia... Y hoy se consumó lo que venía denunciando hace muchos días”, afirmó, revelando la grave situación de seguridad que enfrentan los funcionarios y sus familias.

También le puede interesar: La historia del agente del Gaula detenido porque al parecer se apropiaba de las armas que incautaba a los criminales Estos casos, según el mandatario, señalan una escalada de violencia dirigida contra quienes lideran las regiones, por lo que para él, la seguridad de los gobernantes no solo es un tema de protección, sino también de la amenaza de los grupos armados ilegales a la institucionalidad del país.