Gobernador del Cauca denunció amenazas de muerte por parte de las disidencias de Iván Mordisco

El mandatario aseguró que una facción de las disidencias de Iván Mordisco estaría detrás del plan de un atentado en su contra luego de recibir varias amenazas. Se sumó a la lista reciente de otros mandatarios bajo mira.

  • El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez. FOTO: Getty y Redes sociales Octavio Guzmán
    El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez. FOTO: Getty y Redes sociales Octavio Guzmán
El Colombiano
El Colombiano
25 de agosto de 2025
bookmark

Figuras del mapa político de Colombia siguen en riesgo, luego de que el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán Gutiérrez, se sumara a una creciente lista de mandatarios que denunciaron amenazas directas contra su vida.

El responsable, según sus propias palabras, es el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de Iván Mordisco.

Le puede interesar: Corte Suprema negó extradición a Venezuela de alias Gocho, integrante del Tren de Aragua, pero la avaló a Chile por el caso Ojeda

Sabemos que hay una directriz de este Bloque Occidental (Jacobo Arenas), porque seguramente soy uno de los que defiende las comunidades, trabajo de la mano de nuestra fuerza pública”, señaló Guzmán Gutiérrez ante los medios, evidenciando el desafío que enfrenta por su postura en defensa del orden público.

Este patrón de intimidación no es un caso aislado. El anuncio del gobernador del Cauca resuena con denuncias previas, pintando un panorama preocupante sobre la seguridad de los líderes regionales en el país.

El Valle del Cauca y Caquetá, blancos de la misma violencia

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Éder, revelaron hace poco un plan detallado de atentado en su contra. La estructura Jaime Martínez, una facción del EMC, habría sido la responsable, según los hallazgos de un operativo de las autoridades.

Amplíe la noticia: “No es un juego, es una amenaza muy seria”: alcalde de Cali tras conocerse plan para atentar contra su vida y la de la gobernadora Dilian Francisca Toro

Según informó Semana, los documentos y fotografías incautados demostraron un plan avanzado que incluía labores de vigilancia y seguimiento a los mandatarios. Esta revelación no solo motivó un refuerzo inmediato de su seguridad, sino que también generó una oleada de rechazo en todo el país.

Por otro lado, desde la Procuraduría General de la Nación, a través de su titular, Gregorio Eljach Pacheco, repudiaron públicamente todos estos actos contra los mandatarios regionales y locales.

Lea aquí: Petro reconoció ante el Congreso que su gobierno no ha logrado la paz total que prometió

Mientras que las autoridades investigan la posible participación de otros grupos, como el Tren del Llano, en planes similares contra Toro y Éder, el impacto de estas amenazas se ha extendido a otras regiones.

La familia del gobernador del Caquetá fue atacada

El pasado 12 de agosto, el hogar del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, fue blanco de un violento ataque. Las primeras hipótesis apuntaron a las disidencias de las Farc como las autoras del crimen.

El gobernador Ruiz, en un contundente video, expresó la frustración de ver materializada una amenaza que, aseguró, venía denunciando sin éxito durante meses.

Lo venía denunciando hace más de seis meses lo que estaba pasando alrededor de mi familia... Y hoy se consumó lo que venía denunciando hace muchos días”, afirmó, revelando la grave situación de seguridad que enfrentan los funcionarios y sus familias.

También le puede interesar: La historia del agente del Gaula detenido porque al parecer se apropiaba de las armas que incautaba a los criminales

Estos casos, según el mandatario, señalan una escalada de violencia dirigida contra quienes lideran las regiones, por lo que para él, la seguridad de los gobernantes no solo es un tema de protección, sino también de la amenaza de los grupos armados ilegales a la institucionalidad del país.

Le puede interesar, en podcast, “Muy preocupante que subieran a la tarima a los miembros de las bandas”: Iris Marín Ortiz

