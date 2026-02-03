Pasajera que murió en accidente de vuelo de Satena estaba embarazada

Ha pasado una semana del lamentable accidente aéreo de un avión de la aerolínea Satena, operado por la empresa SEARCA, que cubría el vuelo NSE 8849 entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander.
La aeronave había despegado alrededor de las 11:42 a. m. del 28 de enero y tenía previsto aterrizar a las 12:05 del mediodía, pero se accidentó en una zona comprendida entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. Según informó la aerolínea Satena, el avión reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m.