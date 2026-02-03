Pasajera que murió en accidente de vuelo de Satena estaba embarazada

Ha pasado una semana del lamentable accidente aéreo de un avión de la aerolínea Satena, operado por la empresa SEARCA, que cubría el vuelo NSE 8849 entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. La aeronave había despegado alrededor de las 11:42 a. m. del 28 de enero y tenía previsto aterrizar a las 12:05 del mediodía, pero se accidentó en una zona comprendida entre los municipios de La Playa de Belén y Hacarí. Según informó la aerolínea Satena, el avión reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a. m.

En la aeronave Beechcraft 1900D viajaban 15 personas, entre ellas 2 tripulantes y 13 pasajeros: Diógenes Quintero Amaya (congresista), María Torcoroma Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo, Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Tatiana Rincón Sanjuan, Natalia Cristina Acosta Salcedo, Maira Alejandra Sánchez Criado, Juan David Pacheco Mejía, Miguel Vanegas (piloto) y José de la Vega (copiloto). El accidente fue confirmado posteriormente por el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, entidad que ya recuperó la caja negra y avanza en las investigaciones del caso para entregar un informe final en el que explique las causas por las cuales este avión se estrelló en una zona montañosa y en medio de condiciones climáticas adversas al momento del vuelo. Todos murieron en el impacto.

Gineth Rincón estaba embarazada

No obstante, una información posterior ha generado un profundo impacto emocional, luego de conocerse que Gineth Tatiana Rincón, cosmetóloga que viajaba en la aeronave y cuya fotografía se hizo ampliamente conocida en el país, estaba en estado de embarazo.

Gineth Tatiana Rincón. FOTO: Cortesía

Así le confirmó a EL COLOMBIANO el diario Noti Playa, un medio local que cubre noticias de Norte de Santander y la región del Catatumbo. Según explicaron, Gineth Rincón, de 26 años, tenía dos meses de gestación y esperaba una niña a la que iban a llamar Guadalupe. Le puede interesar: Estos eran los 15 ocupantes del avión de Satena que murieron en el siniestro en Norte de Santander La que Gineth viajaba a Ocaña era para compartir con su familia la noticia de la llegada de la nueva integrante, una sorpresa que llenaría de alegría a sus seres queridos. De hecho, la joven tenía previsto viajar acompañada de su hijo de aproximadamente ocho años y de su esposo, pero finalmente ellos decidieron desplazarse por tierra.

Gineth era una joven soñadora, valiente y de gran sensibilidad, comprometida con el cuidado de las personas de su comunidad en la vereda Alto de la Filadelfia. A través de la junta comunal, los vecinos enviaron sentidas condolencias a sus padres, la señora Ana Sanjuan y el señor William Rincón. “Nos unimos en solidaridad con toda la familia Rincón Sanjuán en este momento de profundo dolor. Que Dios les otorgue la fortaleza necesaria para afrontar esta pérdida”, se lee en el comunicado.