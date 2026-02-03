Dimayor aplazó tres partidos en El Campín por mal estado del campo: estos son

El mal estado del campo del estadio El Campín, que quedó en evidencia en el duelo entre Millonarios y el DIM, que fue aplazado por las malas condiciones para el desarrollo del juego el domingo anterior, llevó a los directivos de Dimayor a realizar una reunión para tomar medidas. Frente a estas imágenes que se vieron por las transmisiones oficiales del duelo Millonarios-DIM, los dirigentes de Dimayor y los representantes de Millonarios, Santa Fe, Internacional y Fortaleza y encargados del mantenimiento del estadio, se reunieron para analizar las acciones que se deben adelantar para recuperar la gramilla.

Tras la reunión, la Dimayor determinó no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados para el escenario capitalino. Por ello, los juegos Millonarios-Pereira (5 de febrero) , Santa Fe-Nacional (7 de febrero) y Fortaleza-América (8 de febrero) fueron aplazados. Según informó la Dimayor, la decisión se tomó, tras analizar que “el estado actual de la gramilla puede comprometer la integridad de los futbolistas y la calidad del espectáculo, además de dejar una mala imagen de la ciudad”. Aunque esta decisión afecta el desarrollo del torneo, los voceros de la entidad rectora del fútbol nacional mencionaron que ante todo debe primar la seguridad e integridad de los jugadores y por ello fue necesario tomar esa determinación.