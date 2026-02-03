x

Dimayor aplazó tres partidos en El Campín por mal estado del campo: estos son

La entidad se reunió con representantes de Millonarios, Santa Fe, Internacional y Fortaleza y encargados del mantenimiento del estadio.

  • Esta es una de las fotografías que se ha compartido en redes sociales que muestra el estado de uno de los arcos del estadio El Campín. FOTO TOMADA X@C8Benavides
    Esta es una de las fotografías que se ha compartido en redes sociales que muestra el estado de uno de los arcos del estadio El Campín. FOTO TOMADA X@C8Benavides
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
bookmark

El mal estado del campo del estadio El Campín, que quedó en evidencia en el duelo entre Millonarios y el DIM, que fue aplazado por las malas condiciones para el desarrollo del juego el domingo anterior, llevó a los directivos de Dimayor a realizar una reunión para tomar medidas.

Frente a estas imágenes que se vieron por las transmisiones oficiales del duelo Millonarios-DIM, los dirigentes de Dimayor y los representantes de Millonarios, Santa Fe, Internacional y Fortaleza y encargados del mantenimiento del estadio, se reunieron para analizar las acciones que se deben adelantar para recuperar la gramilla.

Tras la reunión, la Dimayor determinó no permitir el desarrollo, en primera instancia, de los próximos tres encuentros programados para el escenario capitalino. Por ello, los juegos Millonarios-Pereira (5 de febrero) , Santa Fe-Nacional (7 de febrero) y Fortaleza-América (8 de febrero) fueron aplazados.

Según informó la Dimayor, la decisión se tomó, tras analizar que “el estado actual de la gramilla puede comprometer la integridad de los futbolistas y la calidad del espectáculo, además de dejar una mala imagen de la ciudad”.

Aunque esta decisión afecta el desarrollo del torneo, los voceros de la entidad rectora del fútbol nacional mencionaron que ante todo debe primar la seguridad e integridad de los jugadores y por ello fue necesario tomar esa determinación.

En el comunicado, la Dimayor mencionó que “desde el fútbol somos conscientes de la importancia que tienen otros espectáculos públicos de las artes escénicas y que muchas veces los estadios son destinados para tal fin, pero el propósito principal de estos escenarios tienen que ver con la disputa de los encuentros deportivos y por eso desde la Dimayor exigimos que el cuidado y mantenimiento del campo de juego sea algo no negociable al momento de utilizar el escenario”.

Tanto desde el IDRD como la empresa que opera y es responsable del mantenimiento del escenario también se confirmaron compromisos para volver a recuperar la gramilla del estadio El Campín para que pueda ser usado de nuevo para el desarrollo del fútbol colombiano, tanto en lo correspondiente a la Liga como el Torneo Betplay.

