Dimayor aplazó tres partidos en El Campín por mal estado del campo: estos son

El mal estado del campo del estadio El Campín, que quedó en evidencia en el duelo entre Millonarios y el DIM, que fue aplazado por las malas condiciones para el desarrollo del juego el domingo anterior, llevó a los directivos de Dimayor a realizar una reunión para tomar medidas.
Frente a estas imágenes que se vieron por las transmisiones oficiales del duelo Millonarios-DIM, los dirigentes de Dimayor y los representantes de Millonarios, Santa Fe, Internacional y Fortaleza y encargados del mantenimiento del estadio, se reunieron para analizar las acciones que se deben adelantar para recuperar la gramilla.