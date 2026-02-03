A juicio por presunto feminicidio el novio de Laura Blanco, periodista que murió tras caer de un noveno piso

La Fiscalía radicó el escrito de acusación que da inicio formal al juicio contra Óscar Santiago Gómez Leal, señalado como presunto responsable del feminicidio de la periodista Laura Camila Blanco Osorio, ocurrido en un apartamento del norte de Bogotá.
El ente acusador identificó que el agresor, previo al asesinato, habría ejercido violencia de género contra Blanco, “como quiera que tenía hacia ella un trato verbal de prostituta, gorda, la reprendía por sus comportamientos como mujer, la celaba, revisaba su celular, actos de opresión y dominación con la intención de degradar su dignidad humana”.
Para la Fiscalía, Óscar Gómez se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales cuando cometió el crimen. Según la acusación, los hechos ocurrieron en la madrugada del 27 de junio de 2025, hacia las 5:00 a. m., en el interior de un apartamento ubicado en la localidad de Barrios Unidos.
De acuerdo con el relato de la Fiscalía, la víctima se encontraba compartiendo con amigos y con su pareja sentimental, Óscar Santiago Gómez Leal, con quien sostenía una relación desde hacía cerca de dos años.