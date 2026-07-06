Cuatro colombianos con circular roja de Interpol fueron capturados en Cali por requerimientos de España, Brasil y Panamá

Cuatro ciudadanos colombianos con notificación roja de Interpol fueron retenidos en Cali durante operativos desarrollados por la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional Interpol Colombia. Los procedimientos se realizaron en diferentes sectores de la ciudad y sus alrededores, como parte de acciones de cooperación internacional para atender requerimientos judiciales de España, Brasil y Panamá. Los capturados son investigados por delitos relacionados con lesiones graves, narcotráfico, usura, extorsión, estafa y asociación ilícita.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavídez, informó que el primer procedimiento se llevó a cabo sobre la vía que conecta a Cali con Buenaventura, a la altura del corregimiento El Vergel. Allí fue retenido un ciudadano colombiano solicitado por las autoridades de España por el delito de lesiones graves, luego de que presuntamente agrediera a una persona en Bilbao, causándole lesiones que comprometieron de manera permanente su integridad física. En un segundo operativo, desarrollado en el barrio Altos de Jordán, fue retenido Cristhian Páez Talaga, otro colombiano requerido también por España por los delitos de pertenencia a una organización criminal y delitos contra la salud pública. De acuerdo con las autoridades españolas, el hombre habría integrado una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y presuntamente participó en el acondicionamiento y traslado de mercancía contaminada con estupefacientes durante mayo de 2024 en las localidades de Mollina y Antequera. Los dos ciudadanos requeridos por España fueron identificados como Cristian Steven P. T. y Ronal Steven T. C.

Dos de los capturados son investigados en España por lesiones graves y tráfico de cocaína. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd

Los requerimientos internacionales y los delitos investigados

Entre los capturados también figura Sebastián C. N., solicitado por las autoridades de Brasil por su presunta participación en una organización dedicada a la usura y la extorsión mediante el sistema conocido como “gota a gota”. Según la investigación, la red utilizaba intimidaciones para mantener a las víctimas en ciclos de endeudamiento forzado. El hombre fue retenido mientras realizaba labores de construcción en Cali y al momento del procedimiento portaba casco de seguridad.

El cuarto caso corresponde a un ciudadano colombiano identificado durante actividades de control en el barrio Cañaveralejo. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol emitida por Panamá por los delitos de lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita. El brigadier general Herbert Benavídez explicó que, conforme a las disposiciones legales aplicables entre Colombia y Panamá, no fue posible materializar el procedimiento solicitado por ese país. Agregó que el requerido es un ciudadano nacido en Colombia.

La operación refleja la cooperación internacional para ubicar y judicializar personas requeridas. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd