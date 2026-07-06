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Cuatro colombianos con circular roja de Interpol fueron capturados en Cali por requerimientos de España, Brasil y Panamá

Tres de los requeridos quedaron a disposición de la Fiscalía para el trámite de extradición, mientras que en un caso solicitado por Panamá no fue posible materializar el procedimiento por disposiciones legales vigentes.

  • En Cali fueron retenidos cuatro colombianos con circular roja de Interpol por solicitudes internacionales. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
    En Cali fueron retenidos cuatro colombianos con circular roja de Interpol por solicitudes internacionales. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
  • Dos de los capturados son investigados en España por lesiones graves y tráfico de cocaína. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
    Dos de los capturados son investigados en España por lesiones graves y tráfico de cocaína. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
  • La operación refleja la cooperación internacional para ubicar y judicializar personas requeridas. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
    La operación refleja la cooperación internacional para ubicar y judicializar personas requeridas. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
María Camila Salas Valencia
María Camila Salas Valencia
hace 2 horas
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Cuatro ciudadanos colombianos con notificación roja de Interpol fueron retenidos en Cali durante operativos desarrollados por la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional Interpol Colombia.

Los procedimientos se realizaron en diferentes sectores de la ciudad y sus alrededores, como parte de acciones de cooperación internacional para atender requerimientos judiciales de España, Brasil y Panamá. Los capturados son investigados por delitos relacionados con lesiones graves, narcotráfico, usura, extorsión, estafa y asociación ilícita.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Herbert Benavídez, informó que el primer procedimiento se llevó a cabo sobre la vía que conecta a Cali con Buenaventura, a la altura del corregimiento El Vergel. Allí fue retenido un ciudadano colombiano solicitado por las autoridades de España por el delito de lesiones graves, luego de que presuntamente agrediera a una persona en Bilbao, causándole lesiones que comprometieron de manera permanente su integridad física.

En un segundo operativo, desarrollado en el barrio Altos de Jordán, fue retenido Cristhian Páez Talaga, otro colombiano requerido también por España por los delitos de pertenencia a una organización criminal y delitos contra la salud pública. De acuerdo con las autoridades españolas, el hombre habría integrado una estructura dedicada al tráfico internacional de cocaína y presuntamente participó en el acondicionamiento y traslado de mercancía contaminada con estupefacientes durante mayo de 2024 en las localidades de Mollina y Antequera.

Los dos ciudadanos requeridos por España fueron identificados como Cristian Steven P. T. y Ronal Steven T. C.

Dos de los capturados son investigados en España por lesiones graves y tráfico de cocaína. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
Dos de los capturados son investigados en España por lesiones graves y tráfico de cocaína. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd

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Los requerimientos internacionales y los delitos investigados

Entre los capturados también figura Sebastián C. N., solicitado por las autoridades de Brasil por su presunta participación en una organización dedicada a la usura y la extorsión mediante el sistema conocido como “gota a gota”. Según la investigación, la red utilizaba intimidaciones para mantener a las víctimas en ciclos de endeudamiento forzado. El hombre fue retenido mientras realizaba labores de construcción en Cali y al momento del procedimiento portaba casco de seguridad.

El cuarto caso corresponde a un ciudadano colombiano identificado durante actividades de control en el barrio Cañaveralejo. Sobre él pesaba una notificación roja de Interpol emitida por Panamá por los delitos de lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita.

El brigadier general Herbert Benavídez explicó que, conforme a las disposiciones legales aplicables entre Colombia y Panamá, no fue posible materializar el procedimiento solicitado por ese país. Agregó que el requerido es un ciudadano nacido en Colombia.

La operación refleja la cooperación internacional para ubicar y judicializar personas requeridas. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd
La operación refleja la cooperación internacional para ubicar y judicializar personas requeridas. FOTO: Tomado de X: @judicialesyd

De acuerdo con la Policía, las circulares rojas de Interpol constituyen solicitudes dirigidas a los países miembros para localizar y detener provisionalmente a personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras, mientras se adelantan los procesos de extradición o entrega conforme a la legislación vigente.

Los cuatro casos corresponden a investigaciones por distintos delitos de alcance transnacional. Entre ellos se encuentran:

1. Lesiones graves: investigación por la agresión ocurrida en Bilbao, España.

2. Pertenencia a organización criminal y delitos contra la salud pública: presunta participación en una red dedicada al tráfico internacional de cocaína.

3. Usura y extorsión bajo la modalidad de “gota a gota”: investigación adelantada por autoridades de Brasil.

4. Lesiones personales agravadas, estafa y asociación ilícita: proceso judicial solicitado por Panamá.

Las autoridades informaron que los ciudadanos requeridos por España y Brasil fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará los trámites correspondientes para los procesos de extradición, en coordinación con las autoridades de los países solicitantes.

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