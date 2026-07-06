Cuatro colombianos con circular roja de Interpol fueron capturados en Cali por requerimientos de España, Brasil y Panamá

Cuatro ciudadanos colombianos con notificación roja de Interpol fueron retenidos en Cali durante operativos desarrollados por la Policía Nacional y la Oficina Central Nacional Interpol Colombia.
Los procedimientos se realizaron en diferentes sectores de la ciudad y sus alrededores, como parte de acciones de cooperación internacional para atender requerimientos judiciales de España, Brasil y Panamá. Los capturados son investigados por delitos relacionados con lesiones graves, narcotráfico, usura, extorsión, estafa y asociación ilícita.