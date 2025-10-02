Galán le reclama a Petro que se pronuncie sobre vandalismo de encapuchados en Bogotá: “¿Está de acuerdo con esos hechos de violencia?”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció en la noche de este jueves sobre los hechos de violencia y vandalismo que han ocurrido en la capital del país desde la noche del miércoles 1 de octubre. “Algunos encapuchados intentaron hoy (jueves) sembrar el miedo, el caos y la destrucción en Bogotá. Rechazamos esos hechos. (...) A las 4:39 p.m., una vez los gestores de diálogo en terreno determinaron que estaban agotadas las instancias de diálogo, le di la instrucción a la Policía Metropolitana que entrara y por medio de la fuerza restableciera el orden en ese punto”, dijo el mandatario local.

Las manifestaciones se concentraron entre la calle 68 con Carrera Séptima hasta la calle 72; horas antes, precisamente en ese punto, ocurrieron otros hechos de vandalismo.

“Esas manifestaciones (...) fueron apoyadas por el presidente de la República, exministro de su Gobierno y también al parecer por un contratista de la Presidencia. Es importante que el Gobierno y el presidente nos digan si están de acuerdo con esos hechos de violencia, con los disturbios, con la destrucción, con el vandalismo. Tienen que ser claros porque aquí no podemos permitir que la institucionalidad no sea clara con la violencia”, concluyó. En contexto: Con Greta Thunberg a bordo, flotilla humanitaria desafía bloqueo de Israel y se acerca a Gaza

En el mismo mensaje, Galán cuestionó al presidente Gustavo Petro: “El país merece que el presidente se pronuncie con claridad sobre los hechos de vandalismo y destrucción”.

Todo inició este miércoles 1 de octubre cuando se conoció que Israel interceptó y detuvo más de 40 barcos con ayuda humanitaria para Gaza y que había dos colombianas a bordo (Manuela Bedoya y Luna Barreto).

La organización propalestina que denunció esa detención y dijo en un comunicado que invitaban a “movilizarnos masivamente hacia las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), entidad que sostiene vínculos con la misión económica de Israel y el sector minero que legitima las acciones comerciales con el estado sionista”.

La exministra de Ambiente de este Gobierno, Susana Muhamad, dijo en redes que apoya “la movilización hacia la Andi como parte de la movilización. De solidaridad mundial. Manuela y Luna deben regresar sanas y salvas a Colombia. Israel vuelve a violar el derecho internacional con estas detenciones”.

Esto generó indignación en redes y empezó a circular el mensaje #YoEstoyConLaAndi.

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master denunció que han recibido amenazas de un asedio a sus sedes, protestas y hasta ataques digitales. “Desde la Andi, si algo hemos hecho, es rechazar todos los ataques indiscriminados contra la población civil allá y en otras partes del mundo, pero también en Colombia”.

“Poco tenemos que ver con los países envueltos en ese conflicto. Le hacemos un llamado a esos activistas para que reconsideren su posición”, agregó el líder gremial en un video este jueves.

El contratista al que se refiere el acalde Galán es por una denuncia del concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien expuso uno de los activistas que habría promovido protestas contra la Andi tiene un jugoso contrato con el Departamento Administrativo de la Presidencia.

Se trata de Juan Camilo Villalobos, el mismo que habló en Blu Radio quien es defensor de los derechos de Palestina y tiene un contrato por $96.228.600 para “prestar servicios profesionales por sus propios medios con plena autonomía técnica y administrativa en la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario para apoyar las actividades de los subsistemas que conforman el Sistema Nacional de Derechos Humanos en el marco del proyecto de inversión”, se lee en el documento revelado por el concejal.

“Juan Camilo Villabos una de las personas que convocó el hostigamiento contra la Andi ayer en Bogotá es contratista de la Presidencia de la República. Aún así, amigos del gobierno anti empresa dicen que lo de ayer fue una “acción espontánea del movimiento social”, cuestionó Briceño.