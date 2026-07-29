En pleno escándalo de Gabriela Muñoz, MinTransporte dice que recibió información “incompleta” de Aerocivil

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió a las denuncias que rodean a la Aerocivil. Puntualmente, con respecto a Gabriela Muñoz, joven de 20 años que Angie Rodríguez dijo que “manejó la Aerocivil a su antojo” y tiene o ha tenido a varios de sus familiares o allegados trabajando en la entidad.
Se recuerda que algunas fuentes le dijeron a EL COLOMBIANO bajo reserva que Muñoz manejó ese entramado junto a su hermano, con quien tendrían la oficina junto a la del director de la entidad.
Es más, las palabras puntuales de Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, que volvió a irse contra el gobierno esta semana, fueron que Muñoz manejó la Aerocivil bajo “el mismo modus operandi” de Juliana Guerrero, a quien Petro quiso nombrar viceministra de Juventudes, pero no pudo por el escándalo de falsificación de su título profesional en la Fundación San José.
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