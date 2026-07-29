Gloria Couceiro es la nueva presidenta de BBVA Colombia: quién es y qué cambios habrá en el banco

BBVA un anuncio relevo en la presidencia ejecutiva de su operación en Colombia. El Grupo BBVA designó a Gloria Couceiro como nueva presidenta ejecutiva de la entidad, en reemplazo de Mario Pardo, quien asumirá un nuevo cargo dentro de la organización global.
El cambio está sujeto a la aprobación de los órganos de gobierno de BBVA en Colombia y a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Si se cumplen estos requisitos, la designación entrará en vigor el 1 de septiembre.
Con este nombramiento, el banco apuesta por una ejecutiva con casi tres décadas de experiencia dentro de la organización para continuar la estrategia de crecimiento, digitalización y fortalecimiento de la entidad en el país.
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