Colombia acelera en Centroamericanos de Santo Domingo: el patinaje acerca al país a México

Colombia volvió a demostrar que será el principal rival de México en la disputa por el primer lugar del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, República Dominicana, certamen que forma parte del ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028.

Después de la edición de 2023, disputada en El Salvador, en la que la delegación mexicana terminó en lo más alto del medallero y Colombia ocupó el segundo lugar, el representativo nacional vuelve a exhibir solidez para mantenerse entre las mejores potencias de la región. Al cierre de esta edición, México lideraba con 57 medallas de oro, mientras que Colombia acumulaba 35. Cuba era tercera con 16.

El despegue colombiano comenzó el martes, cuando logró su mejor cosecha de preseas doradas en una sola jornada, con 16 títulos. Y la racha continuó este miércoles gracias al patinaje de carreras, una disciplina en la que Colombia mantiene su condición de potencia mundial.

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