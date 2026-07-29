SOAT tendría un cambio clave en Colombia: esto propone el nuevo proyecto de ley

El Congreso de la República estudia un proyecto de ley que propone cambiar la forma en que se calcula el valor del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT)para vehículos particulares en Colombia, mientras el Gobierno nacional avanza en una propuesta para actualizar el modelo de la revisión tecnicomecánica. Las iniciativas, que fueron presentadas durante 2026, buscan modificar aspectos del sistema de movilidad y seguridad vial, permanecen en trámite y consulta pública, respectivamente, y aún no han entrado en vigencia.

El SOAT, junto con la licencia de conducción y la revisión tecnicomecánica, continúa siendo un requisito obligatorio para circular por las vías del país. La ausencia de alguno de estos documentos puede generar sanciones, entre ellas multas e inmovilización del vehículo, de acuerdo con la normativa de tránsito. El proyecto denominado “Soat a la Medida”, radicado por el partido Mira y presentado por los senadores Ana Paola Agudelo García, Manuel Virgüez Piraquive y Carlos Eduardo Guevara Villabón, busca modificar el modelo con el que actualmente se liquida la póliza obligatoria, sin eliminar su exigencia ni alterar las coberturas para las víctimas de accidentes de tránsito. Lea más: Vídeo | Atrapado en el cemento: así quedó un motociclista que intentó “pasarse de vivo” para evitar un trancón en Bogotá

Proyecto plantea que el SOAT se cobre según el uso del vehículo

En la actualidad, el valor del SOAT se determina mediante una tarifa anual establecida por la Superintendencia Financiera de Colombia, según la categoría del vehículo. La propuesta legislativa incorpora nuevas variables para los automóviles particulares, con el propósito de que el costo también dependa del uso efectivo del automóvil y del kilometraje recorrido durante el año. La iniciativa argumenta que factores como las restricciones de movilidad, entre ellas el pico y placa, el teletrabajo y las dinámicas de zonas rurales, hacen que muchos vehículos permanezcan sin circular durante largos períodos, aunque sus propietarios deban pagar el mismo valor que quienes utilizan sus automóviles diariamente.

Los principales componentes del proyecto son:

1. Cobro proporcional por recorrido: Los vehículos particulares tendrían rangos tarifarios definidos según el kilometraje anual reportado y verificado. Si un conductor supera el límite contratado, podría ampliar la cobertura mediante paquetes adicionales o ajustar el pago hasta completar la prima anual. 2. Facilidades de pago: el proyecto contempla la posibilidad de fraccionar el valor de la póliza para facilitar el cumplimiento de la obligación legal y reducir la evasión. 3. Mantenimiento de las coberturas: la propuesta establece que los cambios en la tarifa no modificarán la protección del seguro. La atención médica, las indemnizaciones, los gastos de transporte y las demás coberturas continuarían bajo las condiciones actuales. El proyecto también reabre la discusión sobre las diferencias en los niveles de siniestralidad entre los distintos tipos de vehículos. Según la iniciativa, un esquema de cobro basado en el nivel de uso y la exposición al riesgo permitiría una distribución diferente de las tarifas dentro del sistema asegurador. De ser aprobada la ley, la Superintendencia Financiera de Colombia tendría seis meses para definir la metodología técnica que establecería los rangos tarifarios. Entre los criterios propuestos figuran el kilometraje anual, las restricciones de movilidad de cada ciudad y la exposición al riesgo de cada vehículo. La propuesta también contempla un tratamiento diferencial para motocicletas con cilindraje inferior a 250 centímetros cúbicos (cc). Ese beneficio se aplicaría únicamente para quienes demuestren que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo o como su único medio de transporte para desplazarse a su actividad laboral.. La verificación estaría a carga de los ministerios de Transporte y del Trabajo mediante información del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y otros registros oficiales. Le puede interesar: ¿Vendió un vehículo y no hizo el traspaso? Esto debe hacer para evitar sanciones.

Gobierno propone actualizar la revisión tecnicomecánica

De manera paralela, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Superintendencia de Transporte adelantan una propuesta para modificar el modelo de revisión técnico-mecánica en Colombia. La iniciativa hace parte del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, adoptado mediante el Decreto 1430 de 2022, y busca actualizar los procedimientos de inspección de las condiciones mecánicas y de las emisiones contaminantes de carros, motocicletas y vehículos de servicio público. Las autoridades precisaron que no existen cambios inmediatos en los requisitos, la periodicidad ni en los costos del trámite, ya que la propuesta permanece en consulta pública. Entre las modificaciones planteadas se encuentran: 1. Elaboración de seis manuales técnicos con procedimientos específicos para cada tipo de vehículo. 2. Criterios unificados para las inspecciones realizadas en los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA). 3. Protocolos especiales para vehículos modificados física o mecánicamente. 4. Evaluaciones específicas para automóviles que hayan sido reparados después de sufrir accidentes. 5. Nuevos lineamientos de inspección, vigilancia y control para los Centros de Diagnóstico Automotor. Actualmente, el valor de la revisión técnico-mecánica oscila entre$217.781 y$247.490 para motocicletas y entre$317.428 y $368.853 para vehículos particulares. No contar con el certificado vigente puede generar una multa cercana a $633.200, además de la inmovilización del vehículo. El proceso de participación ciudadana fue dividido en dos etapas. La primera se desarrolla entre el1 de julio y el 30 de agosto de 2026, mientras que la segunda irá del24 de agosto al 23 de octubre de 2026, periodo durante el cual ciudadanos, empresas y gremios podrán presentar observaciones antes de que el Gobierno adopte una decisión definitiva. Tanto el proyecto de ley sobre el SOAT como la propuesta para modificar la revisión técnico-mecánica continúan en trámite. En consecuencia, los conductores deberán seguir cumpliendo con las normas vigentes hasta que se surtan los procesos legislativos y regulatorios correspondientes. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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