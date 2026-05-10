Primer capturado por caso Lili Pink estaría detrás de 7 empresas “de papel”

La captura de Walter Francisco Martínez Martínez destapó uno de los expedientes más delicados de los últimos años en materia de contrabando y lavado de activos en Colombia, y que involucra a la marca de ropa interior Lili Pink.

La Fiscalía lo señala como pieza clave de una estructura que, presuntamente, utilizó empresas fachada, testaferros y complejas maniobras financieras para mover mercancía desde China y Panamá hacia Colombia, mientras ocultaba a los verdaderos beneficiarios del dinero.

Según lo expuesto por la Fiscalía durante las audiencias de legalización e imputación de cargos contra Martínez, la organización habría operado durante más de 13 años y estaría relacionada con las tiendas Lili Pink-Fast Moda S.A.S., cuya expansión comercial —más de 400 tiendas desde 2014— es considerada por los investigadores “como parte de una estructura diseñada para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito”.

El ente acusador sostiene que Martínez Martínez figuraba como representante legal de al menos siete empresas consideradas “de papel”, creadas presuntamente para importar mercancía, mover dinero y asumir riesgos jurídicos dentro del esquema.

Una de las sociedades mencionadas durante las audiencias fue Modamundo. De acuerdo con la investigación, estas compañías servían para ingresar mercancía al país mediante operaciones sospechosas de subfacturación y movimientos aduaneros irregulares.

Posteriormente, los productos terminaban siendo comercializados en canales formales, principalmente en tiendas asociadas a la marca Lili Pink. La hipótesis del ente acusador es que la comercialización masiva permitía convertir dinero de origen ilícito en ingresos aparentemente legales.