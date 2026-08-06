No es futbolista ni médico: ser youtuber es el trabajo más soñado por los colombianos

Mientras hace algunos años profesiones como médico, abogado o ingeniero encabezaban las aspiraciones laborales de millones de personas, hoy día el panorama luce muy diferente. En Colombia, la carrera más soñada es convertirse en YouTuber, según un estudio de la firma Remitly que analizó las búsquedas realizadas en Google en 145 países. El informe concluye que Colombia comparte esta tendencia con buena parte de América Latina y con España, donde la creación de contenido digital se consolidó como la profesión más buscada por quienes escriben en Google frases como “cómo ser...” o “cómo convertirse en...”. “Ser youtuber es el trabajo soñado por más países que cualquier otro. Esta profesión ocupa el primer lugar en 28 naciones, principalmente en Latinoamérica y el Caribe”, destaca Remitly. Le puede interesar: Estas serán las profesiones más buscadas del futuro, según un estudio

Colombia sigue la tendencia de América Latina

Las profesiones digitales y creativas continúan ganando espacio entre quienes buscan reinventar su carrera. FOTO: MAGNIFIC

Aunque el ranking mundial cambió de líder este año, Colombia mantiene su preferencia por las profesiones digitales. De acuerdo con el estudio, youtuber es el trabajo soñado en Colombia, al igual que en países como México, Argentina, Brasil, Chile, Perú, además de España y gran parte de Centroamérica y Sudamérica. Para elaborar el informe, Remitly analizó millones de consultas realizadas entre mayo de 2025 y mayo de 2026, identificando cuál era la profesión más buscada en cada país mediante expresiones como “cómo ser...” en el idioma local. La firma explica que el auge de la economía de los creadores y el trabajo digital ha transformado las aspiraciones profesionales de millones de personas. “La economía de los creadores ha pasado de ser un nicho a convertirse en la norma”, señala el informe.

El ranking mundial cambió por primera vez

Los 10 trabajos que más sueñan las personas en el mundo

El estudio de Remitly revela también que, por primera vez desde que comenzó este análisis en 2022, ser actor desplazó a piloto como el trabajo soñado más buscado en Google, con 222.080 búsquedas anuales de personas interesadas en saber “cómo ser actor”, un crecimiento de 11,5% frente a 2024. En contraste, piloto, que había liderado el ranking en las dos ediciones anteriores, cayó al segundo lugar con 221.060 búsquedas, tras registrar una disminución del 48% en el interés global. Uno de los mayores saltos fue el de abogado, que escaló 55 posiciones en comparación con el estudio anterior y se ubicó como la cuarta profesión más buscada, con 168.510 consultas, un incremento del 273%. Según Remitly, este auge podría estar relacionado con la popularidad de las series judiciales, casos mediáticos y el crecimiento de la tecnología aplicada al sector legal. Lea más: A propósito del Día del Trabajo: estas son las 10 profesiones tecnológicas más buscadas en Latinoamérica

También crecen las profesiones relacionadas con la IA

Otra de las novedades del estudio es la aparición de los empleos vinculados con inteligencia artificial. Por primera vez, Remitly creó una categoría exclusiva para estas ocupaciones, donde ingeniero de prompts, especialista en IA e ingeniero de aprendizaje automático lideran las búsquedas. Aunque todavía tienen un volumen de consultas inferior al de profesiones tradicionales, el informe considera que representan una de las categorías con mayor potencial de crecimiento. “El hecho de que roles que prácticamente no existían hace tres años aparezcan ahora en las búsquedas globales demuestra la rapidez con la que avanza la economía de la IA”, concluye Remitly. Conozca también: Las profesiones y habilidades que están siendo más demandadas por las empresas en Colombia

La economía digital gana terreno

Además de youtuber, el listado de profesiones digitales más buscadas refleja cómo cambian las aspiraciones laborales. Después de los creadores de contenido aparecen influencer, ingeniero de software, asistente virtual y creador de contenido, evidenciando el crecimiento de los trabajos remotos y de la economía digital. Según Remitly, estas ocupaciones ofrecen la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar del mundo y construir carreras más flexibles, una característica que cada vez pesa más entre quienes buscan reinventar su futuro profesional.

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