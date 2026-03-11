Fuerza Aeroespacial contradice versión de Petro sobre alerta de atentado: “No se detectó amenaza”

En uno de sus Consejos de Ministros televisados, el presidente Gustavo Petro dijo, desde Montería, que en medio de sus viajes por la emergencia invernal en Córdoba, presuntamente estuvo en peligro y que, además, tuvo que estar escapándose de que no lo “mataran”.
En este Consejo de Ministros en Montería, al departamento de Córdoba se dirigieron todos los ministros del presidente para, desde la zona afectada, hablar sobre lo que pasó a causa de la ola invernal que sufrió la región, que dejó miles de hectáreas inundadas.
Pero llamaron la atención estas declaraciones que dio: “Vengo de dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso en la noche no pude llegar, dos horas que no pude aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron las luces”, aseguró el mandatario en su momento.