Fuerza Aeroespacial contradice versión de Petro sobre alerta de atentado: “No se detectó amenaza”

En uno de sus Consejos de Ministros televisados, el presidente Gustavo Petro dijo, desde Montería, que en medio de sus viajes por la emergencia invernal en Córdoba, presuntamente estuvo en peligro y que, además, tuvo que estar escapándose de que no lo “mataran”. En este Consejo de Ministros en Montería, al departamento de Córdoba se dirigieron todos los ministros del presidente para, desde la zona afectada, hablar sobre lo que pasó a causa de la ola invernal que sufrió la región, que dejó miles de hectáreas inundadas. Pero llamaron la atención estas declaraciones que dio: “Vengo de dos días, no en brazos del amor, sino escapándome de que me maten. Por eso en la noche no pude llegar, dos horas que no pude aterrizar en donde dije que había que aterrizar, pero ni siquiera donde tenía que aterrizar prendieron las luces”, aseguró el mandatario en su momento.

Es más, también afirmo que “por la mañana no aterricé donde tenía que aterrizar, porque temía que en el helicóptero lo iban a disparar, con mis hijos también. E hice lo que sé hacer; entonces cogimos el mar abierto cuatro horas y llegué a donde no tenía que llegar, pero llegué”. En otras noticias: Factcheck | Petro dice que consejos de ministros no se usan para campaña, pero lo ha hecho En medio de todo lo que dijo, se demoró casi cinco horas en construir su discurso; sin embargo, lo que más llamó la atención fueron estas “amenazas” en las que Petro insistió.

Luego de estos enjuiciamientos, el presidente además aseguró, gracias a que lo querían “matar”, no pudo “llegar a tiempo buscando aterrizar en un lugar no previsible, pero ni la Fuerza Aérea me entendió”. Luego de estos señalamientos, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, a través de un documento publicado en Blu Radio, confirmó que lo que el presidente Gustavo Petro dijo en su momento no es del todo cierto. Lea también: Los “disparates” de Petro en el ocaso de su mandato, ¿desesperado? La FAC estableció que: “Durante la operación de transporte aéreo no se realizó modificación de ruta hacia mar abierto. Asimismo, no se detectó amenaza o actividad sospechosa en tierra ni riesgo balístico durante el trayecto, no se recibió en CATAM reporte formal sobre posible ataque con armas de fuego contra la aeronave y no se declaró ningún tipo de emergencia aérea en ningún momento del vuelo”.

El trayecto de vuelo solicitado por Casa de Nariño

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) confirmó que el pasado 9 de febrero de 2026 cumplió con un requerimiento de transporte para una comitiva de la Casa Militar de la Presidencia. Aunque el plan de vuelo inicial tenía como destino Montería, la Casa Militar solicitó un cambio de itinerario hacia Coveñas, Sucre. La aeronave, que partió desde el Aeropuerto El Dorado, completó un trayecto de aproximadamente una hora y 55 minutos, contando con los aeropuertos de Barranquilla y Cartagena como puntos alternos de aterrizaje.

Bloque de preguntas y respuestas