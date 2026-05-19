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Alerta en el oriente del país por francotiradores del ELN: van 3 muertos y 4 heridos en los últimos meses

Los ataques se concentran en Arauca y Norte de Santander. La última víctima fue un soldado profesional en el municipio de Fortul.

  • Con esta imagen, el Ejército rindió homenaje a la memoria del soldado profesional Ever Nardo Pazu Pena, asesinado en Arauca. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    Con esta imagen, el Ejército rindió homenaje a la memoria del soldado profesional Ever Nardo Pazu Pena, asesinado en Arauca. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 4 horas
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Un militar fue asesinado por un francotirador mientras hacía un patrullaje en una zona urbana del departamento de Arauca, en una modalidad con la que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha venido atacando a la Fuerza Pública en los últimos meses.

La víctima fue el soldado profesional Ever Nardo Pazu Pena, adscrito a la Brigada 18 del Ejército, quien recibió el disparo letal en el municipio de Fortul.

Según el reporte oficial de la Octava División, el crimen ocurrió en la tarde de este lunes festivo, cuando Pazu estaba en el barrio La Campiña.

“Tropas que se encontraban desarrollando tareas tácticas de seguridad y aseguramiento del perímetro del puesto de mando del Batallón Especial Energético y Vial N° 14 fueron objeto de un ataque perpetrado por un francotirador”, informó la Institución.

El soldado fue atendido en el terreno por un enfermero de combate y luego llevado al hospital municipal, donde no fue posible salvarlo.

De acuerdo con el Ejército, el asesino sería integrante del frente Domingo Laín Sáenz del ELN, en particular de la Comisión Omaira Montoya Henao, que delinque en esa zona.

“Las tropas desplegadas en el sector reforzaron los dispositivos de seguridad y continúan adelantando operaciones militares orientadas a garantizar la protección de la población civil y la estabilidad en la región”, indicó la Octava División.

Aunque no es nueva, la modalidad de francotirador se ha venido incrementando en el marco del conflicto armado por parte del ELN, especialmente en los departamentos de Arauca y Norte de Santander.

El 19 de agosto de 2025, un suboficial de la Policía fue asesinado cuando realizaba un patrullaje de rutina en una vía del municipio de El Tarra, en Norte de Santander, por parte de un francotirador que le acertó un balazo desde un cerro.

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El finado fue el subintendente Jefferson Andrés Ortiz Ocampo, quien trabajaba en la estación policial del municipio.

El 5 de febrero de 2026, un nuevo ataque dejó dos policías y un civil heridos en Fortul, cuando un tirador a distancia le disparó a una patrulla.

Cuatro días después, el 9 de febrero, durante un hostigamiento a la subestación de Policía del corregimiento de Guamalito, en el municipio de El Carmen (Norte de Santander), otro francotirador del ELN le disparó al subintendente Andrés Felipe de La Hoz.

El helicóptero llamado para la evacuación del uniformado no pudo aterrizar a tiempo porque fue hostigado con ráfagas de fusil, por lo que murió en el lugar de los hechos.

El 20 de marzo siguiente hubo otro episodio en el corregimiento de Aguas Claras, del municipio de Ocaña (Norte de Santander). Allí un tirador le acertó un balazo en la pierna al soldado profesional Miguel Epinayu González, quien sobrevivió de milagro.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Francotirador del ELN mató a un policía que patrullaba las calles de El Tarra, Norte de Santander

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