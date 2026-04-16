El disgusto de Francia Márquez con Petro y su salida del MinIgualdad: “Me sentí muy triste y dolida”

La vicepresidenta Francia Márquez volvió a dar una entrevista a un medio de comunicación internacional para contar que se ha sentido frustrada desde que está en el gobierno de Gustavo Petro y que ha pasado por episodios de racismo, incluso cuando lideraba el Ministerio de la Igualdad. Así lo expresó al diarioThe Guardian, donde aseguró que el “Estado colombiano es racista”.

Mencionó también que es la primera mujer afro en ocupar el cargo de vicepresidenta en Colombia y que, al igual que Kamala Harris y Epsy Campbell Barr en Costa Rica-2018, “ninguna de las tres pudimos asumir roles de liderazgo en nuestros gobiernos. Al contrario, nos lo impidieron”.

“Lamentablemente, mi liderazgo como mujer negra se convirtió en una amenaza para muchos, y me impidieron hacer más... Escuché a gente decir: ‘Si empoderan a Francia Márquez, terminará siendo presidenta’”, afirmó al medio citado.

Entérese: Colombia abre ruta directa con África: así será el comercio entre Cartagena y Ghana por 16 millones de dólares

Pero la conversación entre la afrodescendiente de Yolombó (Cauca) y el diario británico se centró en la fragmentada relación que tiene con el mandatario Petro, pues manifestó que ninguno de los dos se dirige la palabra desde hace más de un año.

En ese momento recordó aquel episodio en un Consejo de Ministros, cuando se quejó de la falta de recursos y criticó al ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aún sigue en el gobierno pese a los escándalos e investigaciones que existen en su contra.

Márquez dijo que después de esa reunión con el gabinete, el presidente la destituyó de su cargo en el Ministerio de la Igualdad. “Me sentí muy triste, dolida, porque pensé en mis antepasados, que trabajaron y trabajaron y trabajaron para que otros pudieran llevarse el mérito”, expresó en el diario citado.

Entérese: Petro dejó plantados a invitados del Foro Celac-África en Bogotá, ¿por qué?

Ella ha tenido pocas apariciones en el último año, pero una de las más recordadas fue durante un discurso en la Primera Cumbre Mundial de Parterías Tradicionales, realizada en Cali en julio de 2025, cuando dijo ante los invitados que no iba a “fingir que no duele, que no cansa, que no desgasta”.

“Tengo ganas de gritar, tengo ganas de contarles cómo este país nos arrastra en sus narrativas de exclusión, nos asfixia en su desconfianza y luego nos culpa por no respirar”, inició su discurso. Sin embargo, la frase que resonó y sorprendió a todo el país fue cuando afirmó que “somos útiles para ganar elecciones, pero no para gobernar”.

Siga leyendo: “Cuéntelo todo”: reacciones y efectos del duro discurso de Francia Márquez contra Petro