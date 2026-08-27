¿Se olvidaron de ellas? Francia Márquez y Aida Quilcué no aparecen en el “gabinete” alterno de Petro y Cepeda

Mientras Abelardo de la Espriella está pronto a completar un mes en su cargo como presidente de la República, su antecesor, Gustavo Petro, y su competidor en las elecciones, Iván Cepeda, se unieron para hacerle oposición. Eso fue lo que prometieron los líderes de la izquierda colombiana, quienes crearon una especie de “gabinete” alterno que llamaron “Gabinete por la Vida”.
Esta estructura política del Pacto Histórico fue creada para hacerle contraparte a De la Espriella, pero todavía no está claro qué harán realmente dentro de este “gabinete”, que cuenta con 13 integrantes, de los cuales gran parte perteneció al gobierno de Petro, al menos durante los últimos años de su mandato.
En contexto: El “gabinete” que presentó Petro para hacerle oposición a De la Espriella, ¿sirve para algo?
Entre los miembros del nuevo equipo de oposición -encabezado por el expresidente y el senador- se encuentran Clara López, Irene Vélez, Yolanda Villavicencio, Astrid Cáceres, Guillermo Alfonso Jaramillo, Daniel Rojas, Antonio Sanguino, Felipe Harman, Juan David Correa, Gustavo Bolívar, Jaime Dussán, Andrés Camacho y Germán Ávila.
Varios de estos nombres también han aparecido en investigaciones y registros judiciales relacionados con presuntos casos de corrupción en ministerios o programas sociales.