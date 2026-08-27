Lille insiste por Yaser Asprilla, pero Girona le pone precio: así está la negociación

El futuro de Yaser Asprilla sigue sin definirse y tiene en vilo tanto a Lille como a Girona. El club francés quiere contar sí o sí con el volante colombiano para la nueva temporada, pero las diferencias económicas entre ambas instituciones mantienen frenada una operación que podría tener novedades importantes este jueves.
Lille considera a Asprilla una pieza clave para su nuevo proyecto y ya ha presentado dos ofertas para intentar convencer al Girona, dueño de los derechos del futbolista surgido de Envigado. Sin embargo, desde España han rechazado hasta ahora las propuestas al considerar insuficiente el monto ofrecido.