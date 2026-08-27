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Lille insiste por Yaser Asprilla, pero Girona le pone precio: así está la negociación

Lille insiste por Yaser Asprilla, pero Girona no cede y exige una cifra mucho mayor a la ofrecida por el club francés. El futuro del colombiano podría definirse en las próximas horas.

  • Yaser Asprilla no ha podido tener continuidad en el Girona. FOTO GETTY
    Yaser Asprilla no ha podido tener continuidad en el Girona. FOTO GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 34 minutos
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El futuro de Yaser Asprilla sigue sin definirse y tiene en vilo tanto a Lille como a Girona. El club francés quiere contar sí o sí con el volante colombiano para la nueva temporada, pero las diferencias económicas entre ambas instituciones mantienen frenada una operación que podría tener novedades importantes este jueves.

Lille considera a Asprilla una pieza clave para su nuevo proyecto y ya ha presentado dos ofertas para intentar convencer al Girona, dueño de los derechos del futbolista surgido de Envigado. Sin embargo, desde España han rechazado hasta ahora las propuestas al considerar insuficiente el monto ofrecido.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, la última propuesta del conjunto francés supera los 15 millones de euros fijos, más otros 3 millones en variables. Girona, por su parte, pretende recibir 25 millones de euros más 5 millones en bonos, una diferencia considerable que tiene trabada la negociación.

El panorama podría cambiar este jueves, considerado un día clave para definir el futuro del colombiano. Lille mantiene su interés y no parece dispuesto a abandonar fácilmente la puja por un jugador al que considera con condiciones para convertirse en importante en su plantilla.

Yaser busca recuperar protagonismo

La posible llegada al Lille también representaría para Asprilla una oportunidad para relanzar una carrera europea que en el último año perdió impulso por la falta de continuidad.

El colombiano llegó al Girona en agosto de 2024 procedente del Watford y tuvo una primera temporada positiva en España. En el curso 2024-2025 disputó 33 partidos oficiales, marcó tres goles y entregó una asistencia, además de tener la posibilidad de disputar la Liga de Campeones.

Sin embargo, durante la primera parte de la temporada 2025-2026 su protagonismo disminuyó. Asprilla participó en 17 partidos oficiales con el Girona y apenas consiguió marcar un gol, precisamente en la Copa del Rey.

En enero de 2026 fue cedido al Galatasaray con la intención de encontrar los minutos que no estaba teniendo en España. La experiencia en Turquía, sin embargo, tampoco resultó como esperaba: disputó nueve encuentros oficiales, no marcó goles ni dio asistencias y terminó con una participación limitada, aunque hizo parte del plantel que conquistó la Süper Liga.

Ahora, de regreso en Girona, el mediocampista necesita encontrar un equipo que le permita recuperar ritmo, confianza y continuidad.

Una oportunidad para volver a la Selección Colombia

El futuro de Asprilla también tiene repercusiones para la Selección Colombia. El futbolista ha sido considerado en procesos anteriores como uno de los talentos llamados a integrar la renovación del mediocampo de la Tricolor.

Yaser ya tuvo participación con el combinado nacional, incluso con goles y actuaciones que despertaron expectativas sobre su futuro. Por sus características, ha sido señalado como uno de los jugadores que podría asumir responsabilidades en la generación de juego cuando llegue el momento del relevo de futbolistas como James Rodríguez.

Sin embargo, su falta de continuidad en Europa terminó afectando su protagonismo en la Selección y en los últimos tiempos dejó de aparecer en las convocatorias de Néstor Lorenzo.

El caso de Asprilla guarda cierta similitud con el de su amigo Jhon Jáder Durán, otro de los talentos colombianos que ha perdido espacio en la Tricolor después de no lograr establecerse con regularidad en el fútbol europeo.

Lille, una alternativa para relanzar su carrera

En ese contexto, el Lille aparece como una alternativa atractiva para Asprilla. El club francés le ofrecería la posibilidad de competir en una de las principales ligas de Europa y, al mismo tiempo, asumir un papel importante dentro de un proyecto que parece apostar por sus condiciones.

La operación, sin embargo, dependerá de que Lille y Girona logren acercar sus posiciones económicas. Los franceses ya demostraron que quieren al colombiano, pero la diferencia entre los 15 millones de euros más 3 en bonos ofrecidos y los 25 millones más 5 en variables que pretende Girona es actualmente el principal obstáculo.

Para Asprilla, mientras tanto, el objetivo es claro: recuperar la continuidad que perdió en los últimos meses y volver a demostrar el talento que alguna vez lo puso entre las grandes promesas del fútbol colombiano.

Un buen paso por Lille podría ser precisamente el impulso que necesita para recuperar protagonismo en Europa y volver a entrar en los planes de Néstor Lorenzo para la Selección Colombia.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuánto ofrece Lille por Yaser Asprilla?
Lille puso sobre la mesa una oferta que supera los 15 millones de euros fijos, más 3 millones en bonos, pero Girona pretende 25 millones de euros más 5 millones en variables.
¿Por qué Yaser Asprilla busca cambiar de equipo?
El colombiano necesita recuperar regularidad y minutos de juego después de una temporada complicada. Tras tener poca continuidad en Girona, fue cedido al Galatasaray, donde tampoco logró consolidarse.
¿Qué significaría Lille para la carrera de Asprilla?
Sería una oportunidad para relanzar su carrera en Europa, ganar protagonismo y recuperar su nivel. Una buena temporada también podría acercarlo nuevamente a la Selección Colombia.

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