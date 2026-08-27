Camila Osorio tendrá un estreno de lujo en el US Open: enfrentará a la número 1 del mundo

El tenis colombiano volverá a tener una protagonista en uno de los escenarios más importantes del mundo. Camila Osorio, actual número uno de Colombia, tendrá un debut de máxima exigencia en el US Open 2026, pues quedó emparejada en la primera ronda con Aryna Sabalenka, actual número uno del ranking mundial.
El cuadro principal del último Grand Slam de la temporada quedó definido este jueves y de inmediato dejó uno de los grandes duelos de la jornada inaugural: la colombiana frente a la primera cabeza de serie del torneo, quien además llegará a Nueva York con la misión de defender el título conquistado en las dos últimas ediciones.