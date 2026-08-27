Miley Cyrus despidió a Dolly Parton con emotivo mensaje: “Tengo un ángel a mi lado”

Tras la muerte de la estrella del country, Dolly Parton, quien falleció tras una breve y reservada batalla contra el cáncer, se conoció una de las reacciones más esperadas y quizás una de las más íntimas: la de su ahijada, la cantante y actriz Miley Cyrus.

Parton falleció el pasado martes 25 de agosto de 2026 a los 80 años. Esta noticia fue confirmada de manera oficial a través de un video en redes sociales por su sobrino y jefe de seguridad, Bryan Seaver. Este suceso provocó una profunda conmoción en la industria del entretenimiento mundial.

Ante esto, Cyrus rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram. “La sensación de perder a mi tía Dolly va más allá de lo que parece correcto compartir”, puntualizó la artista en su dedicatoria.

“Nuestros momentos más sagrados fueron privados y allí se quedarán, detrás del escenario, bajo el glamur y entre nuestros corazones”, expresó Miley respecto a quien llamaba de cariño “Tía Dolly”.

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En su publicación, la intérprete de Flowers reveló que una de sus últimas conversaciones con la reina del country giró en torno a “la música y la metamorfosis”. Además, expresó su determinación de honrar la memoria y las enseñanzas de su madrina: “Lo que sé es que Dolly querría que lo sintiera, escribiera una canción sobre ello y luego siguiera adelante y fuera fuerte. Tengo un ángel a mi lado. Siempre lo he tenido”. Miley concluyó su publicación con una promesa de amor eterno y el deseo de seguir haciendo sentir orgullosa a su madrina.