Fracasó intento de revocatoria contra Galán: comité llegó tarde y no entregó firmas

En medio de cuestionamientos a la administración del alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán, este viernes se difundió la noticia de la supuesta entrega de firmas para su revocatoria. No obstante, según fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, los promotres del comité no lograron entregar las firmas a tiempo y el plazo se vencía hoy, viernes 24 de abril.
La iniciativa, impulsada por el concejal Jairo Avellaneda, supuestamente había sido respaldada por más de 500.000 cudadanos. Entre los argumentos, según los promotores, está la recurrencia de delitos como el hurto y la extorsión en la capital.
Las firmas debieron ser entregadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil tras cinco meses en el proceso de recolección en varias localidades de Bogotá.