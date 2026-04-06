La foto con la que María Claudia Tarazona recordó a Miguel Uribe en su paso por Antioquia exactamente hace un año

Una fotografía publicada por María Claudia Tarazona en sus redes sociales volvió a llevar a la memoria uno de los últimos momentos políticos de Miguel Uribe Turbay en Antioquia, meses antes de su asesinato. En la imagen, compartida por su esposa tras su muerte, aparece el entonces precandidato presidencial durante su paso por Medellín, en un evento que reunió a buena parte de la dirigencia uribista del departamento.
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La publicación trajo el recuerdo de aquella jornada en Plaza Mayor, realizada en abril de 2025, cuando Uribe llegó a Antioquia para enviar un mensaje de unidad de cara a la carrera presidencial de 2026. En ese momento, su aspiración buscaba consolidarse dentro del Centro Democrático con el respaldo de una de las plazas políticas más importantes para el uribismo.