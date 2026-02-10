Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual

La Fiscalía decidió dar trámite preferente a la investigación por presuntos hechos de acoso sexual que involucran al exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo, una determinación que abre la puerta a que se adopten decisiones judiciales en plena antesala del proceso electoral. El expediente fue asumido por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, luego de establecerse que las conductas denunciadas habrían ocurrido durante el periodo en el que Caicedo ejercía como gobernador. Ese elemento, sumado a la naturaleza de las acusaciones, llevó al ente acusador a mover el caso a un nivel de mayor jerarquía y seguimiento.



¿Por qué la Corte Suprema asumió la investigación contra Carlos Caicedo?

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el proceso fue priorizado por tratarse de denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres y por la gravedad de los relatos conocidos hasta ahora. En este momento, el organismo adelanta la recolección y ampliación de testimonios con las víctimas, una etapa clave para definir el rumbo de la investigación. Hasta ahora, al menos cinco mujeres han entregado versiones en las que describen episodios reiterados de presunto acoso sexual. A esto se suma una denuncia penal presentada por la congresista Ingrid Aguirre, quien acusa al exmandatario de haberla sometido a un proceso de victimización política, lo que amplió el alcance del expediente.

Los testimonios que sustentan el expediente de acoso

Las acusaciones salieron a la luz pública tras revelaciones de la emisora LA FM que motivaron a varias mujeres a romper el silencio. En sus relatos, no solo señalan comportamientos individuales, sino un patrón de conductas que, según ellas, se habría normalizado durante la administración departamental y al interior del movimiento político Fuerza Ciudadana.

Las denunciantes sostienen que los hechos ocurrieron en un contexto de poder y jerarquía, y que existió un entorno que facilitó el silencio y la falta de controles internos. Esos elementos están siendo evaluados por la Fiscalía para establecer si hubo responsabilidades penales más allá de los hechos individuales. Con la investigación en fase prioritaria y bajo conocimiento de fiscales delegados ante la Corte, el caso entra ahora en un punto decisivo. El avance del proceso podría coincidir con el calendario electoral, un escenario que añade presión institucional y política sobre una figura que hoy busca llegar a la Presidencia de la República. Por su parte, Carlos Caicedo ha rechazado estos señalamientos, calificándolos como “falsas acusaciones”. El líder de Fuerza Ciudadana sostiene que estos ataques son recurrentes en épocas electorales y confía en que la justicia archivará estos casos. “Como ha ocurrido con tantas falsas acusaciones en mi contra, utilizadas históricamente para intentar detenernos en épocas electorales, confiamos en que las instancias judiciales demostrarán que no existe delito alguno. No lo hubo cuando fui privado de la libertad durante cinco años y posteriormente absuelto. No lo hubo cuando fui acusado falsamente de crímenes durante veinte años y esos procesos fueron precluidos. No lo hubo en más de 400 investigaciones que terminaron archivadas”, le contestó a La FM.



