Fiscalía acelera investigación contra Carlos Caicedo por presunto acoso sexual

Ante la gravedad de los testimonios de cinco mujeres y su impacto en la carrera presidencial, el ente acusador elevó el proceso a la Corte Suprema. Conozca los detalles de este expediente clave.

    Carlos Caicedo califica estos señalamientos como “falsas acusaciones”. Foto: Colprensa
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La Fiscalía decidió dar trámite preferente a la investigación por presuntos hechos de acoso sexual que involucran al exgobernador del Magdalena y hoy candidato presidencial, Carlos Caicedo, una determinación que abre la puerta a que se adopten decisiones judiciales en plena antesala del proceso electoral.

El expediente fue asumido por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, luego de establecerse que las conductas denunciadas habrían ocurrido durante el periodo en el que Caicedo ejercía como gobernador. Ese elemento, sumado a la naturaleza de las acusaciones, llevó al ente acusador a mover el caso a un nivel de mayor jerarquía y seguimiento.

Le puede interesar: “Me gustas, ¿podemos?”: Dos nuevas denuncias contra Carlos Caicedo elevan a cinco las presuntas víctimas de acoso

¿Por qué la Corte Suprema asumió la investigación contra Carlos Caicedo?

Fuentes de la Fiscalía indicaron que el proceso fue priorizado por tratarse de denuncias relacionadas con violencia contra las mujeres y por la gravedad de los relatos conocidos hasta ahora. En este momento, el organismo adelanta la recolección y ampliación de testimonios con las víctimas, una etapa clave para definir el rumbo de la investigación.

Hasta ahora, al menos cinco mujeres han entregado versiones en las que describen episodios reiterados de presunto acoso sexual. A esto se suma una denuncia penal presentada por la congresista Ingrid Aguirre, quien acusa al exmandatario de haberla sometido a un proceso de victimización política, lo que amplió el alcance del expediente.

Los testimonios que sustentan el expediente de acoso

Las acusaciones salieron a la luz pública tras revelaciones de la emisora LA FM que motivaron a varias mujeres a romper el silencio. En sus relatos, no solo señalan comportamientos individuales, sino un patrón de conductas que, según ellas, se habría normalizado durante la administración departamental y al interior del movimiento político Fuerza Ciudadana.

Las denunciantes sostienen que los hechos ocurrieron en un contexto de poder y jerarquía, y que existió un entorno que facilitó el silencio y la falta de controles internos. Esos elementos están siendo evaluados por la Fiscalía para establecer si hubo responsabilidades penales más allá de los hechos individuales.

Con la investigación en fase prioritaria y bajo conocimiento de fiscales delegados ante la Corte, el caso entra ahora en un punto decisivo. El avance del proceso podría coincidir con el calendario electoral, un escenario que añade presión institucional y política sobre una figura que hoy busca llegar a la Presidencia de la República.

Por su parte, Carlos Caicedo ha rechazado estos señalamientos, calificándolos como “falsas acusaciones”. El líder de Fuerza Ciudadana sostiene que estos ataques son recurrentes en épocas electorales y confía en que la justicia archivará estos casos.

“Como ha ocurrido con tantas falsas acusaciones en mi contra, utilizadas históricamente para intentar detenernos en épocas electorales, confiamos en que las instancias judiciales demostrarán que no existe delito alguno. No lo hubo cuando fui privado de la libertad durante cinco años y posteriormente absuelto. No lo hubo cuando fui acusado falsamente de crímenes durante veinte años y esos procesos fueron precluidos. No lo hubo en más de 400 investigaciones que terminaron archivadas”, le contestó a La FM.

Siga leyendo: Procuraduría también pide casa por cárcel para el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Puede Carlos Caicedo seguir con su campaña presidencial?
Sí. Hasta que no exista una condena en firme o una medida de aseguramiento que lo impida, el candidato de Fuerza Ciudadana puede continuar en la contienda, aunque el proceso judicial en la Corte Suprema avance paralelamente.
¿Cuántas denuncias hay actualmente contra el exgobernador?
El expediente consolidado por la Fiscalía incluye los relatos de al menos cinco mujeres que describen un patrón de conductas de acoso en entornos de jerarquía laboral y política en el Magdalena.

