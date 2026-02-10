x

“Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta”: Juan José Arias tras su salida de Nacional; este es su equipo en la MLS

El defensor, quien salió de la cantera de Nacional, se mostró contento con el paso que da en su carrera deportiva. Ganó seis títulos con el club verde. Descubra los detalles del acuerdo y cuántos colombianos lo esperan en Utah.

  Juan José Arias jugó en Nacional desde 2022. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry.
    Juan José Arias jugó en Nacional desde 2022. FOTO Andrés Camilo Suárez Echeverry.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 3 horas
bookmark

A sus 22 años de edad, que cumplió el pasado 8 de enero, el defensor colombiano Juan José Arias da el salto al fútbol del exterior. El Real Salt Lake (RSL) de la Major League Soccer lo espera luego de ser cedido por Atlético Nacional.

Así lo confirmó el pasado lunes el club colombiano, del que se marcha con seis títulos y con buena experiencia luego de disputar 74 juegos oficiales y convertir un gol.

Lea: “Viví errores, aprendizajes, momentos difíciles”: la temporada que moldeó a Juan José Arias en Nacional

¿Cuántos colombianos han jugado en el Real Salt Lake?

Con el aprendizaje adquirido, el jugador de 1,87 metros de estatura se convierte en el octavo representante criollo en jugar en el Real Salt Lake tras Nelson Palacio, Brayan Vera, Cristian ‘Chicho’ Arango (reciente fichaje de Atlético Nacional) Carlos Andrés Gómez, Olmes García, Sebastián Velásquez y Jamison Olave.

“Estoy muy feliz de estar aquí en Salt Lake City, una ciudad hermosa y un club que tiene todo lo que necesito para desarrollar mi potencial”, dijo Arias en su presentación oficial con su nuevo club.

El defensor, que nació en Rionegro, Antioquia, ocupará una de las cuatro plazas de la plantilla sub-22 de su equipo para esta temporada, junto con el mediocampista Diego Luna, el extremo Dominik Marczuk y el delantero Ari Piol.

La apuesta de la MLS por el talento de la cantera verdolaga

“Tengo muchas ganas de vestir esta camiseta y jugar para este club. También quiero saludar a la afición, y espero verlos a todos muy pronto en el estadio”, finalizó Arias.

Por su parte, Kurt Schmid, director de fútbol de RSL, se mostró optimismo por la llegada del colombiano gracias a su juventud y proyección.

“Juan José refuerza tanto la profundidad como la competitividad de nuestra unidad defensiva. Su constante desarrollo y madurez durante su etapa en Nacional lo posicionan como el jugador ideal para nuestra plantilla sub-22. Nos entusiasma verlo competir al máximo nivel durante esta temporada 2026, y esperamos que se consolide como una pieza clave a largo plazo para nuestro club”.

Siga leyendo: La venta de Juan José Arias confirma a Nacional como una fábrica de defensores: estos son los que vendió desde 2014

Deportes
Fútbol
Equipos de fútbol
Atlético Nacional
Hinchas
Medios de comunicación
Fichajes
Entrenamiento
Deportistas
Colombia
Estados Unidos
