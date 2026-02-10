Un kilo de carne cuesta $4.000 más en un año; sube 11,73% en Colombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la inflación anual en Colombia se ubicó en 5,35% en enero.
El dato confirmó un repunte del costo de vida al inicio del año, explicado en buena parte por el aumento de precios en algunos alimentos clave, especialmente la carne de res.
De acuerdo con la entidad, este producto se convirtió en uno de los mayores responsables del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto por su variación mensual como por su incremento sostenido en los últimos doce meses.
