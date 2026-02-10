x

Un kilo de carne cuesta $4.000 más en un año; sube 11,73% en Colombia

La inflación en Colombia subió a 5,35% en enero, impulsada por el fuerte encarecimiento de la carne, que ya golpea el bolsillo familiar.

  En enero, la carne de res y sus derivados fue la quinta con mayor aporte al dato inflacionario y la primera dentro del grupo de alimentos, al contribuir con 28 puntos básicos a la inflación de 5,35%. FOTO: Jaime Pérez.
    En enero, la carne de res y sus derivados fue la quinta con mayor aporte al dato inflacionario y la primera dentro del grupo de alimentos, al contribuir con 28 puntos básicos a la inflación de 5,35%. FOTO: Jaime Pérez.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 5 horas
bookmark

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la inflación anual en Colombia se ubicó en 5,35% en enero.

El dato confirmó un repunte del costo de vida al inicio del año, explicado en buena parte por el aumento de precios en algunos alimentos clave, especialmente la carne de res.

De acuerdo con la entidad, este producto se convirtió en uno de los mayores responsables del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto por su variación mensual como por su incremento sostenido en los últimos doce meses.

Entérese: Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso

Precio de la carne en Colombia: $4.000 más cara en un año

El encarecimiento de la carne ya se siente en el bolsillo de las familias en Colombia. En los últimos 12 meses, el kilo pasó de costar cerca de $29.653 a $34.026, un aumento superior a $4.000, equivalente a una variación anual de 11,73%.

Este incremento está muy por encima de la inflación total del país y refleja una presión directa sobre el gasto en alimentación de los hogares, dado el peso que tiene la carne de res en el consumo cotidiano.

Incluso, el presidente Gustavo Petro se refirió al dato de inflación de enero al asegurar que el repunte no estuvo asociado al incremento del salario mínimo. Según el mandatario, el alza respondió principalmente al comportamiento de productos específicos como la carne y el café.

Solo la carne y el café, por su incremento en los precios internacionales, que gravitó al alza en los precios internos, tuvieron un efecto que elevó levemente la inflación frente a enero del año pasado, en apenas 0,25%”, afirmó el presidente.

Puede leer: Almorzar barato ya no es tan barato en Colombia; el ‘corrientazo’ subió 10,7% en un año

Por qué sube la carne en Colombia: demanda, clima y mayor sacrificio bovino

Desde el sector ganadero explican que el aumento de precios responde a varios factores. Óscar Cubillos, director de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, señaló a La República que uno de los elementos clave es el mayor nivel de sacrificio.

En 2025, el sacrificio de bovinos aumentó alrededor de 7%”, explicó. Este comportamiento, según Cubillos, está ligado al crecimiento del consumo de carne de res, impulsado por mayores ingresos disponibles en términos nominales.

El aumento del salario mínimo de 9,5% el año pasado jugó un papel importante. “Es importante distinguir entre un salario nominal y un salario real; con el aumento de 9,5%, la gente empezó nuevamente a demandar más carne de res. Eso elevó el sacrificio, la faena y el consumo”, dijo el directivo de Fedegán.

A esto se suman factores climáticos recientes, que también han influido en la oferta.

En contexto: Ganaderos en Colombia serán beneficiados por “sorpresa” de China con arancel a la carne importada

El precio promedio de la carne pasó de $29.653 en la última semana de enero de 2025 a $34.026 en la última semana de enero de 2026, un alza de 11,73%.
El precio promedio de la carne pasó de $29.653 en la última semana de enero de 2025 a $34.026 en la última semana de enero de 2026, un alza de 11,73%.

Cortes de carne más caros: lomo fino, chata y cadera

Al detallar por tipo de corte, el Dane y los registros de precios muestran aumentos significativos. El lomo fino fue el que más subió, pasó de $40.516 a $47.543.

Otros cortes también registraron incrementos relevantes. La chata subió de $34.943 a $40.586; la cadera, de $28.323 a $32.703; la sobrebarriga, de $24.911 a $27.844; y la costilla pasó de $19.574 a $21.455.

En la vida diaria, el impacto es más evidente; por ejemplo, solo en el corte chata, una porción de 250 gramos pasó de costar $8.736 en la última semana de enero de 2025 a $10.147 en la misma semana de este año, un aumento interanual de 13,9%, la tercera mayor variación entre los alimentos.

Lea aquí: Colombia inicia proceso para exportar carne bovina a EE. UU. y Canadá

El Dane destacó que la subclase de carne de res y derivados registró una variación mensual de 2,55% en enero frente a diciembre, ubicándose entre los rubros que más aportaron al aumento del índice de precios.

En el balance anual, el incremento acumulado de 11,73% evidencia un encarecimiento persistente del producto, que no se diluye con facilidad y sigue presionando el presupuesto de los hogares colombianos.

