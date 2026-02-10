Un kilo de carne cuesta $4.000 más en un año; sube 11,73% en Colombia

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que la inflación anual en Colombia se ubicó en 5,35% en enero. El dato confirmó un repunte del costo de vida al inicio del año, explicado en buena parte por el aumento de precios en algunos alimentos clave, especialmente la carne de res. De acuerdo con la entidad, este producto se convirtió en uno de los mayores responsables del comportamiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), tanto por su variación mensual como por su incremento sostenido en los últimos doce meses. Entérese: Inflación arrancó el año en 5,35%: corrientazo fue lo que más caro se puso

Precio de la carne en Colombia: $4.000 más cara en un año

El encarecimiento de la carne ya se siente en el bolsillo de las familias en Colombia. En los últimos 12 meses, el kilo pasó de costar cerca de $29.653 a $34.026, un aumento superior a $4.000, equivalente a una variación anual de 11,73%. Este incremento está muy por encima de la inflación total del país y refleja una presión directa sobre el gasto en alimentación de los hogares, dado el peso que tiene la carne de res en el consumo cotidiano. Incluso, el presidente Gustavo Petro se refirió al dato de inflación de enero al asegurar que el repunte no estuvo asociado al incremento del salario mínimo. Según el mandatario, el alza respondió principalmente al comportamiento de productos específicos como la carne y el café. “Solo la carne y el café, por su incremento en los precios internacionales, que gravitó al alza en los precios internos, tuvieron un efecto que elevó levemente la inflación frente a enero del año pasado, en apenas 0,25%”, afirmó el presidente. Puede leer: Almorzar barato ya no es tan barato en Colombia; el ‘corrientazo’ subió 10,7% en un año

Por qué sube la carne en Colombia: demanda, clima y mayor sacrificio bovino

Desde el sector ganadero explican que el aumento de precios responde a varios factores. Óscar Cubillos, director de la Oficina de Planeación y Estudios Económicos de Fedegán, señaló a La República que uno de los elementos clave es el mayor nivel de sacrificio. “En 2025, el sacrificio de bovinos aumentó alrededor de 7%”, explicó. Este comportamiento, según Cubillos, está ligado al crecimiento del consumo de carne de res, impulsado por mayores ingresos disponibles en términos nominales. El aumento del salario mínimo de 9,5% el año pasado jugó un papel importante. “Es importante distinguir entre un salario nominal y un salario real; con el aumento de 9,5%, la gente empezó nuevamente a demandar más carne de res. Eso elevó el sacrificio, la faena y el consumo”, dijo el directivo de Fedegán. A esto se suman factores climáticos recientes, que también han influido en la oferta. En contexto: Ganaderos en Colombia serán beneficiados por “sorpresa” de China con arancel a la carne importada

El precio promedio de la carne pasó de $29.653 en la última semana de enero de 2025 a $34.026 en la última semana de enero de 2026, un alza de 11,73%.

Cortes de carne más caros: lomo fino, chata y cadera