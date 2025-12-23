“Se valió de su cargo para intimidar a la víctima”: Fiscalía imputó a coronel de la Policía por presunto abuso sexual

La Fiscalía General de la Nación imputó y privó de la libertad al teniente coronel Cristhiam Camilo Villamil Benavides, señalado de aprovechar su cargo como comandante del Distrito 2 de la Sabana Norte para intimidar y abusar sexualmente de una subalterna. La decisión fue informada este 23 de diciembre y se relaciona con hechos ocurridos en Zipaquirá, Cundinamarca, el 8 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión. Lea también: Defensoría condena asesinato de niña de 7 años en Soledad: “Este hecho no era una fatalidad insalvable, pudo prevenirse” El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión para integrantes de la Policía Nacional.

Lo que estableció la Fiscalía en la imputación

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, el oficial habría usado su posición jerárquica como teniente coronel y comandante encargado para ejercer autoridad sobre la víctima. En el curso del proceso, la Fiscalía sostuvo que el acusado “se valió de su cargo dentro de la Policía Nacional” para intimidar y ejercer violencia psicológica, y que, tras el presunto ataque, habría obligado a la subalterna a guardar silencio mediante intimidaciones relacionadas con su rango y con el presunto poder que ostentaba, incluso con amenazas sobre su proyecto de ingresar a la institución. En la imputación también se mencionaron reiterados acosos sexuales en diferentes oportunidades, según lo expuesto en audiencia.

Un fiscal de la Seccional Cundinamarca imputó al teniente coronel los delitos de acceso carnal violento agravado y acoso sexual. La investigación se adelantó con enfoque diferencial y de género, y recogió información sobre presuntas amenazas para obstruir la carrera policial de la víctima en caso de denuncia. Con base en estos elementos, el juez impuso la privación de la libertad mientras avanza el proceso penal. La Fiscalía indicó que los hechos investigados ocurrieron en instalaciones del Distrito de Policía de Zipaquirá.

