“Se valió de su cargo para intimidar a la víctima”: Fiscalía imputó a coronel de la Policía por presunto abuso sexual

La Fiscalía General de la Nación imputó y privó de la libertad al teniente coronel Cristhiam Camilo Villamil Benavides, señalado de aprovechar su cargo como comandante del Distrito 2 de la Sabana Norte para intimidar y abusar sexualmente de una subalterna.
La decisión fue informada este 23 de diciembre y se relaciona con hechos ocurridos en Zipaquirá, Cundinamarca, el 8 de diciembre, cuando la víctima se encontraba en estado de indefensión.
El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro de reclusión para integrantes de la Policía Nacional.