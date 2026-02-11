Video | Luis Díaz anotó golazo en la clasificación del Bayern a la semifinal de la Copa de Alemania y alcanzó números de “crack mundial”

¿Luis Díaz es uno de los mejores jugadores del mundo?

El duelo ante Leipzig en el Alianz Arena no fue fácil para el Bayern Múnich. El cuadro bávaro necesitó 64 minutos para poder abrir el marcador en el que, cuando iban seis minutos, su rival se fue adelante con un tanto que, después, fue anulado. Aunque generó varias opciones de gol, solo fue por la vía del penalti que logró marcar la primera diana del duelo. Harry Kane cobró y, como suele hacer, no erró.

Tres minutos después, al 67, Luis Díaz anotó el segundo gol del Bayern. El extremo guajiro terminó con un toque sutil de zurda una jugada que inició en los pies del arquero alemán Manuel Neuer. Antes de definir, Lucho hizo un movimiento espectacular que ratifica su buen nivel, su madurez deportiva: corrió en diagonal hacia la derecha, para marcarle la dirección del pase a su compañero y, después, antepuso el cuerpo al defensor rival, para acelerar la carrera y definir. Su tanto ante Leipzig metió al Bayern en la semifinal de la Copa de Alemania. Además, ratificó que Díaz llegará al Mundial Norteamérica 2026 como uno de los mejores atacantes del balompié internacional. El guajiro, con tres meses de competencia por delante con su equipo, ya firmó la temporada con más anotaciones en su carrera: suma 19 en 31 encuentros con el Bayern.

Con eso superó los 16 que marcó en la campaña anterior con Liverpool, su anterior mejor registro. Además, Díaz lleva 14 asistencias y ha tenido participación en 33 acciones que terminaron en gol. Esos números lo ponen “cara a cara”, con los mejores futbolistas del mundo en este momento: está cerca de las cifras que registran Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland y Michael Olise. El delantero inglés Harry Kane es el futbolista que más ha participado en acciones de gol en el balompié europeo esta temporada: suma 39 celebraciones y cinco asistencias. Ha estado involucrado en 43 tantos. El francés Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, ha participado en 43 acciones de gol durante la temporada: 38 goles y 5 asistencias. El podio lo cierra Olise, quien ha estado presente en 37 jugadas que terminaron en dianas: ha dado 24 pases definitivos y marcado 13 goles.