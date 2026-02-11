Video | Luis Díaz anotó golazo en la clasificación del Bayern a la semifinal de la Copa de Alemania y alcanzó números de “crack mundial”

Su entrenador, Vicent Kompany, dijo hace pocos días que tiene una mente creativa, impredecible. Por para los rivales es difícil marcarlo: nunca se sabe cuál será su próximo movimiento, qué decisión tomará, en pocos segundos, con el balón en los pies. La rebeldía un poco “caótica” de su juego es una de las razones por las que Luis Díaz es hoy uno de los mejores extremos izquierdos del mundo.
La otra es su velocidad y, desde que llegó al Bayern Múnich alemán, su capacidad para marcar goles. La definición siempre fue el Talón de Aquiles de Díaz. Sin embargo, en el cuadro bávaro ha mejorado, de manera notable, sus decisiones cuando está frente al arco. El miércoles, en el duelo de cuartos de final de la Copa de Alemania, ante Leipzig, lo ratificó con su decimonoveno gol en la temporada.