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Fiscal Camargo desmiente a Petro por caso Kevin Acosta: “No ocultamos la necropsia”

Luz Adriana Camargo negó haber dado la orden de ocultar el reporte del niño Kevin Acosta y le recordó al mandatario que el documento tiene reserva legal.

  • La fiscal Luz Adriana Camargo le respondió a Petro sus acusaciones de haber dado la orden para ocultar la necropsia del niño Kevin Acosta. Fotos: Colprensa
    La fiscal Luz Adriana Camargo le respondió a Petro sus acusaciones de haber dado la orden para ocultar la necropsia del niño Kevin Acosta. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, le respondió al presidente Gustavo Petro sus señalamientos y negó haber dado órdenes para ocultar el informe de necropsia del niño Kevin Acosta, quien falleció el pasado 13 de febrero por complicaciones derivadas de una hemofilia severa.

En medio del lanzamiento de la estrategia Alerta Rosa, la jefa del ente acusador calificó de lamentable que el caso se haya convertido en un “espectáculo público”, subrayando que detrás de la controversia existe una familia que atraviesa el dolor de haber perdido a un hijo.

Lea también: Medicina Legal desmiente a Petro y niega ocultar informe sobre muerte del menor Kevin Acosta

Desde la última alocución presidencial, hay una tensión institucional luego de que el mandatario afirmara que Medicina Legal ocultaba información sobre las causas de muerte del menor y que esta retención respondía a una directriz directa de la fiscal general.

“No es cierto de ninguna manera que yo como fiscal o cualquier fiscal o la fiscal que tiene a cargo la investigación haya impedido la entrega de un protocolo de necropsia al Ministerio de Salud o a la Superintendencia de Salud”, declaró Camargo ante los medios.

La fiscal explicó que el protocolo de necropsia está protegido por reserva legal, por lo que solo puede ser compartido con las autoridades judiciales competentes dentro de la investigación en curso.

“Nosotros trabajamos sobre la base de la colaboración armónica entre poderes y cuando se pide información que es factible dar, con mucho gusto se da. Y pues lo que tiene que proceder ahora es la entrega de información oficial sobre el resultado de esas pesquisas que creo que son importantes para la familia del menor y por la exposición que ha tenido este tema para todo el país”, concluyó la jefa del ente acusador.

Sobre el avance de este caso, el Ministerio de Salud y la Superintendencia de Salud interpusieron un derecho de petición y, posteriormente, una acción de tutela para obtener el informe, sin embargo, el pasado 14 de abril, el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá declaró improcedente dicha tutela, respaldando la posición de Medicina Legal de no entregar resultados sin una orden judicial.

Lea aquí: Nueva EPS responsabiliza a la familia de Kevin Acosta por falta de entrega de medicamentos el mes antes de morir

Kevin Arley Acosta, de siete años, padecía hemofilia severa tipo A y falleció luego de presentar un trauma craneoencefálico al caer de una bicicleta. La investigación de la Procuraduría y denuncias de la familia apuntan a que el desenlace fatal fue producto de una negligencia por parte de la Nueva EPS, que dejó de suministrarle los medicamentos vitales durante dos meses debido a la crisis del sistema de salud.

Los familiares del menor han interpuesto una demanda contra la Nación por más de 1.800 millones de pesos alegando irregularidades en su atención médica.

Siga leyendo: Hay fecha para conciliación entre la familia de Kevin Acosta y el Estado, luego de que Petro los revictimizara

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué dijo Petro sobre el caso Kevin Acosta?
Afirmó que Medicina Legal estaba ocultando el informe de necropsia y que habría una orden desde la Fiscalía.
¿Por qué no entregan el informe de necropsia?
Porque está protegido por reserva legal y solo puede ser divulgado dentro de una investigación judicial.

Temas recomendados

Justicia
Fiscalía General de la Nación
Medicina Legal
Nueva EPS
Fiscalía
Colombia
Gustavo Petro
Luz Adriana Camargo
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