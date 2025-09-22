Escándalo en la Fiscalía: fiscal del caso de Nicolás Petro envió dura carta a Luz Adriana Camargo denunciando presiones indebidas en la investigación

La fiscal del caso Nicolás Petro, Lucy Laborde, acaba de enviarle una carta a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al vice fiscal general, Gilberto Guerrero, en la que se queja de presiones indebidas de la Dirección nacional de la Fiscalía, dice que no entiende por qué le asignaron una fiscal de apoyo en el momento exacto de la imputación de otros delitos, asegura que no requería tal apoyo y agrega que fue citada a varias reuniones de manera “intempestiva” cuando se anunció la imputación más reciente.
La carta es un escándalo por sí misma. La Constitución y las normas de la Fiscalía señalan que los fiscales son independientes a la fiscal general. Pero aquí una fiscal del caso asegura que por imputarle nuevos cargos al hijo del presidente de la República ha sufrido presiones indebidas que iniciaron con la sorpresa de una designación de una “fiscal de apoyo”.
