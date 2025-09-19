“Un fragmento no me define”: agresora con comentarios xenófobos en el Festival Cordillera pidió disculpas y denunció amenazas

Diana Rocío Daza pidió disculpas e hizo un llamado a la reflexión. Ella es la mujer que quedó registrada en video mientras hacía comentarios despectivos y xenofóbicos a otra durante una fila en el Festival Cordillera el pasado 14 de septiembre.

La señalada agresora publicó un comunicado en el que admitió que sus gestos y palabras contra Tania Cortés, la víctima, fueron “totalmente inapropiados y desmedidos”. Añadió que sus comentarios xenófobos no tenían justificación; aun así, aseguró que el video viral no tiene todo el contexto de la discusión.

La mujer manifestó arrepentimiento por su reacción y subrayó que el incidente no representa su identidad ni sus valores. “Un fragmento de pocos segundos no puede definir ni juzgar la esencia de una persona”, expresó, insistiendo en que su trayectoria como madre, hija, amiga y profesional ha estado marcada por la responsabilidad y el esfuerzo.