“Un fragmento no me define”: agresora con comentarios xenófobos en el Festival Cordillera pidió disculpas y denunció amenazas

Diana Rocío Daza, señalada por insultos xenófobos en el Festival Cordillera, pidió disculpas tras la viralización del video. Asegura que perdió su empleo, ha recibido amenazas y hace un llamado a reflexionar sobre el impacto del odio en redes sociales.

  • Momento en el que Diana Daza (de rojo) agrede a Tania Cortés. FOTO CAPTURA DEL PANTALLA
    Momento en el que Diana Daza (de rojo) agrede a Tania Cortés. FOTO CAPTURA DEL PANTALLA
El Colombiano
El Colombiano
hace 10 horas
bookmark

Diana Rocío Daza pidió disculpas e hizo un llamado a la reflexión. Ella es la mujer que quedó registrada en video mientras hacía comentarios despectivos y xenofóbicos a otra durante una fila en el Festival Cordillera el pasado 14 de septiembre.

La señalada agresora publicó un comunicado en el que admitió que sus gestos y palabras contra Tania Cortés, la víctima, fueron “totalmente inapropiados y desmedidos”. Añadió que sus comentarios xenófobos no tenían justificación; aun así, aseguró que el video viral no tiene todo el contexto de la discusión.

Contexto: En video | Denuncian agresión xenofóbica a la salida del Festival Cordillera: “eres una piojosa (...) invades nuestro país”

La mujer manifestó arrepentimiento por su reacción y subrayó que el incidente no representa su identidad ni sus valores. “Un fragmento de pocos segundos no puede definir ni juzgar la esencia de una persona”, expresó, insistiendo en que su trayectoria como madre, hija, amiga y profesional ha estado marcada por la responsabilidad y el esfuerzo.

Amenazas y consecuencias laborales

Daza aseguró que, tras la publicación del video, fue víctima de lo que llamó un “linchamiento digital”, con la creación de perfiles falsos que expusieron información privada de ella y de su familia. Añadió que ha recibido constantes amenazas que comprometen su seguridad personal y han dañado gravemente su reputación laboral.

De hecho, explicó que la compañía en la que trabajó durante cuatro años terminó su vínculo contractual, situación que calificó como parte de la “sanción social” que derivó en una ola de odio y presión en su contra. “Resulta contradictorio rechazar la violencia recurriendo a más violencia”, puntualizó.

¿Qué llamado a la reflexión dejó el caso de xenofobia en el festival?

En medio de las consecuencias del hecho, la mujer hizo un llamado a reflexionar sobre la responsabilidad en el uso de las palabras y las reacciones en la vida cotidiana y en el mundo digital.

“Es necesario pensar en el efecto real que tienen las publicaciones, comentarios y reacciones en redes sociales”, afirmó, señalando que detrás de cada pantalla hay personas y familias que pueden resultar afectadas de forma irreversible.

Finalmente, reiteró sus disculpas a Tania Cortés y a quienes se hayan sentido ofendidos, destacando que lo sucedido le dejó un “aprendizaje” y una “lección de vida”.

InfogrÃ¡fico
“Un fragmento no me define”: agresora con comentarios xenófobos en el Festival Cordillera pidió disculpas y denunció amenazas
¿Quién es Diana Rocío Daza, la mujer del Festival Cordillera?
Es una asistente del evento en Bogotá que quedó registrada en un video haciendo comentarios xenófobos, lo que derivó en un debate nacional.
¿Cuándo ocurrió el caso de xenofobia en el Festival Cordillera?
El incidente ocurrió el 14 de septiembre de 2024 en Bogotá, durante una fila de ingreso al Festival Cordillera, uno de los eventos musicales más importantes de la región.
¿El Festival Cordillera se pronunció sobre el hecho?
Hasta el momento no hay un pronunciamiento oficial del Festival Cordillera sobre el caso específico, aunque el evento promueve un mensaje de respeto y convivencia en la música latinoamericana.
¿Qué medidas legales se podrían tomar en casos de xenofobia en Colombia?
La xenofobia y actos de discriminación están contemplados en la Ley 1482 de 2011, que sanciona conductas de odio. La víctima puede interponer denuncias penales o acudir a instancias legales para exigir justicia

