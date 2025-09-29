Fernando Hakim y el arte de salvar vidas en silencio: “Si uno no tiene fe, ¿de qué se agarra?”

El doctor Fernando Hakim solo tiene una condición para acceder a esta entrevista: no hablar ni referirse a Miguel Uribe Turbay. Los argumentos detrás de ese silencio ejemplifican con creces el porqué no solo es un excepcional profesional dedicado a la neurocirugía, sino un ser humano benévolo y afable. “Por ética, por su historia clínica y por respeto con su familia”, sentencia.
Hakim –uno de los artífices de que el exsenador permaneciera con vida 66 días contra todo pronóstico–, le ha hecho el quite a los reflectores. Fiel a un estilo de vida prudente y cauteloso, el médico cirujano ha preferido marginarse del foco mediático y mantener su juramento de salvar vidas como jefe del Departamento de Neurocirugía de la Fundación Santa Fe, en Bogotá.
En esta entrevista, la primera que le concede a un medio escrito tras lo sucedido aquel fatídico 7 de junio, Hakim –expresión que en árabe significa médico o sabio– habla de su trayectoria, de innovación médica y de los desafíos éticos a los que se enfrenta un profesional de su calibre.
Cada una de sus respuestas, entre líneas, permiten dimensionar su excelencia médica, su intensa espiritualidad y su irrestricto apego a la fe, valores que reconfortaron a todo un país en medio de la zozobra por lo ocurrido con Miguel Uribe Turbay, un episodio que hizo recordar una época que se creía cerrada en Colombia.
¿En qué momento de su vida decidió que quería ser médico, y por qué eligió la neurocirugía?
“Lo tengo muy claro. Yo decidí ser médico cuando tenía 10 o 12 años. Siempre me gustó la medicina y la biología, pero tuve un hecho en mi vida que me cambió la forma de pensar y me hizo ser médico. Mi mamá, que murió hace un año de 96 años, era gemela y nació con un problema cardíaco.
Estando en Estados Unidos en unas vacaciones, a mi mamá se le bajó tanto la presión que no le llegó sangre al cerebro y perdió el conocimiento en un aeropuerto en Miami. Ante ello, fuimos a visitar a un amigo de origen libanés a quien le habían operado el corazón en el Miami Heart Institute, el instituto donde operan los corazones en Miami.
Y ahí, en plena entrada, mi mamá volvió e hizo lo mismo: perdió el conocimiento, la entraron a urgencias y mi papá incluso la atendió. Pero luego él salió y nos dijo a mi hermano y a mí: ‘su mamá se murió’.
Eso me golpeó mucho, porque uno a los 10 o 12 años que la mamá se muera es muy duro. A cualquier edad es terrible. Mi papá salió de la sala de urgencias cuando vio que mi mamá ya estaba muy mal y viendo incluso en el electrocardiograma que ya estaba fibrilando. Es decir, antesitos de morirse se salió.
Pero al ratico salió el médico y nos dijo: ‘No, lo logramos. Ella respondió muy bien. Es una mujer joven –tenía 44 años en esa época– y para hacer el cuento corto la operan del corazón, le salvan la vida y mi mamá vivió 50 años más después de eso.
En ese momento me di cuenta cómo un médico le puede cambiar la vida a una familia. Ese médico me devolvió a mi mamá y me di cuenta lo que podía hacer un médico que otras carreras no pueden hacer. Eso me motivó muchísimo para estudiar medicina”.
¿Cómo influyó la figura de su padre, el Dr. Salomón Hakim, en su formación profesional y en su visión de la medicina?
“Mi papá era médico y uno vivía en un ambiente de medicina y en los genes, digámoslo así, ya venía eso. ‘Hakim’ quiere decir médico en árabe. En Medio Oriente, en Líbano, el ‘Hakim’ es el sabio o el médico.