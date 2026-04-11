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Ideam ya le puso fecha exacta al momento en que el fenómeno de El Niño tiene 90% de probabilidad de establecerse

Entre mayo y julio de 2026, la probabilidad de que se establezcan condiciones de El Niño es del 61%.

  • Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam. Foto: Colprensa - John Paz
    Ghisliane Echeverry Prieto, directora del Ideam. Foto: Colprensa - John Paz
Colprensa
hace 4 horas
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reportaron que hay una probabilidad del 90% de que el fenómeno de El Niño sea una realidad para septiembre de 2026.

En un reporte, se señala que la probabilidad de configuración del fenómeno de El Niño ha venido en aumento de manera significativa: “Los principales modelos climáticos indican que, entre mayo y julio de 2026, la probabilidad de que se establezcan condiciones de El Niño es del 61%, con un incremento progresivo hasta superar el 90% a partir de septiembre de 2026”.

Impactos esperados de El Niño en Colombia

Al respecto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, señaló que “los impactos inminentes en el clima de nuestro país incluyen un mayor riesgo de incendios forestales, olas de calor, estrés hídrico y afectaciones en la producción de alimentos, entre otros”.

“Este es un momento para anticiparnos. Por eso, hacemos un llamado a las autoridades y a los sectores a prepararse desde ya. Cuidar el agua y tomar medidas preventivas es proteger la vida. Desde el Gobierno Nacional continuaremos monitoreando la situación y orientando acciones oportunas para enfrentar este escenario”, añadió.

Igualmente, se prevé que para finales de año El Niño fuerte, ya que el océano Pacífico podría calentarse hasta 1.5°C por encima de lo habitual.

Vea también: Las alertas de El Niño 2026: lo que pasará con la energía, el agro y los precios en Colombia

Este incremento de la temperatura tiene el potencial de alterar el clima a nivel global, provocando cambios significativos con mayor intensidad.

Al respecto, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, sostuvo: “Nuestro país tiene diversidad climática, por eso el fenómeno de El Niño no afecta por igual a todo el territorio nacional. En la mayor parte de Colombia se asocia a disminución de las precipitaciones y aumento de las temperaturas, pero en algunas zonas los efectos pueden ser menos intensos o incluso contrarios”.

Le recomendamos: Colombia y los fenómenos climáticos: ¿cuál causa más muertes, La Niña o El Niño?

Es importante señalar que la consolidación oficial del fenómeno de El Niño requiere no solo el calentamiento del océano, sino también un acoplamiento efectivo entre el océano y la atmósfera, el cual debe persistir durante cinco trimestres consecutivos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo inicia oficialmente el Fenómeno de El Niño en 2026?
Aunque entre mayo y julio la probabilidad es del 61%, el Ideam proyecta que la consolidación total ocurrirá en septiembre de 2026
¿Cómo afectará El Niño el precio de la energía en Colombia?
La disminución de las lluvias reduce el nivel de los embalses, lo que obliga al país a depender de termoeléctricas (pueden ser más costosas).
¿Qué zonas de Colombia sufrirán más por el Fenómeno de El Niño?
Históricamente, las regiones Caribe y Andina (incluyendo Antioquia, Cundinamarca y el Eje Cafetero) presentan las mayores disminuciones de lluvia y aumentos de temperatura

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