Mujer que paseó de la mano con Petro en Panamá es su novia y así se hizo millonaria en estos cuatro años

Las andanzas del presidente Gustavo Petro en Panamá, en junio de 2024, están lejos de ser una cuestión de su vida privada. Una investigación de La Silla Vacía reveló detalles de su vínculo con Vanessa Cortés Carmona, una mujer oriunda de Manizales que sostendría una relación cercana con el mandatario y cuyo patrimonio creció aceleradamente desde 2022 cuando inició del Gobierno que termina en agosto próximo.
La historia comenzó a llamar la atención cuando hace cerca de dos años el mandatario fue visto y captado en fotografías y videos caminando en la capital de Panamá junto a una mujer cuya identidad no se conocía.
Aunque en redes sociales en ese momento circularon varias versiones sobre quién era, incluso se habló de una mujer de nombre Linda Yepes, una publicación de un periodista que se identifica en su cuenta de X como Manolesco, no solo reveló el 1 de julio de 2024 la identidad de Cortés como la acompañante del jefe de Estado sino que dio detalles como: “Tiene casa en la Calera y anda en una camioneta Toyota Prado, que me asegura mi fuente son regalos del presidente”.