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Procuraduría pide no revictimizar mujeres asesinadas o en riesgo de feminicidio: van más de 129 posibles hechos en 2026

La entidad pidió fortalecer la atención a las víctimas de violencia sexual, evitar su revictimización y mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar estos delitos.

  • Durante un conversatorio sobre violencia sexual contra menores, el Ministerio Público advirtió sobre fallas en las rutas de atención y anunció nuevas medidas de seguimiento a los casos. FOTO: DEFENSORÍA.
    Durante un conversatorio sobre violencia sexual contra menores, el Ministerio Público advirtió sobre fallas en las rutas de atención y anunció nuevas medidas de seguimiento a los casos. FOTO: DEFENSORÍA.
Loren Sofía Buitrago Bautista
Loren Sofía Buitrago Bautista
hace 57 minutos
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La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la necesidad de reforzar la capacidad del Estado para atender a las víctimas de violencia sexual, en especial a niñas, niños y adolescentes, y evitar que enfrenten nuevas afectaciones durante los procesos de atención y judicialización.

El pronunciamiento se dio en el conversatorio Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia: Nuevas Dinámicas y Desafíos para la Justicia y la Protección Integral, organizado por la Corte Suprema de Justicia.

Durante el evento, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, María Fernanda Rangel Esparza, señaló que la protección de las víctimas requiere una respuesta coordinada entre las instituciones y alertó sobre fallas en la activación de las rutas de atención y en la articulación entre las entidades.

Según explicó, estas dificultades afectan el desarrollo de las investigaciones, retrasan el acceso a la justicia y reducen el alcance de las estrategias de prevención en los territorios.

A su vez, el procurador delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Óscar Iván Hernández Salazar, indicó que el sistema judicial debe garantizar investigaciones oportunas y con enfoque de protección para las víctimas.

También anunció que la entidad trabaja en una herramienta de seguimiento para los casos de menores de edad afectados por delitos sexuales, con el propósito de fortalecer la intervención del Ministerio Público.

Lea además: Precluyen denuncia de Hollman Morris en contra de Lina Castillo, quien lo había denunciado por acoso: “el escrache no es delito”

Las declaraciones de la Procuraduría se conocen mientras otras entidades han llamado la atención sobre el incremento de hechos recientes de violencia contra las mujeres.

De hecho, esta misma semana, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali; María Alejandra Castaño, en Líbano (Tolima); la adolescente Herianny Montilla, en Barranquilla; y Yasleidis Martínez, en Valledupar, y pidió que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer las circunstancias de cada caso.

En relación con el homicidio de María Camila Potosí, de 21 años y quien cursaba un embarazo de ocho meses, la Defensoría solicitó que las autoridades prioricen las acciones para establecer el paradero del bebé que esperaba, luego de que trascendiera públicamente que no fue hallado junto al cuerpo de la joven.

En relación con aquel llamado, las autoridades confirmaron la captura de 5 presuntos implicados en su asesinato.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, entre las personas capturadas estaría la mujer que presuntamente transportó a María Camila Potosí el día de su desaparición, además de cuatro hombres que también serían investigados por su posible participación en los hechos.

Sin embargo, la entidad también planteó la necesidad de revisar la respuesta institucional desplegada desde el momento en que fue reportada su desaparición.

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Además de insistir en el esclarecimiento de estos hechos, la Defensoría consideró que los casos deben ser analizados más allá de circunstancias particulares, con el fin de identificar posibles patrones de violencia basada en género, factores de riesgo o vínculos con otras dinámicas delictivas cuando existan elementos que así lo indiquen.

En ese contexto, pidió fortalecer los mecanismos de valoración del riesgo, protección y búsqueda inmediata de mujeres, niñas y adolescentes desaparecidas para prevenir nuevas agresiones.

Entérese: Giro en el caso María Camila Potosí: Investigan si el bebé que esperaba fue extraído tras su femicidio en Cali

Sus vidas no pueden reducirse a las circunstancias violentas de sus muertes. Ninguna mujer debería ser asesinada por el hecho de ser mujer. Prevenir las violencias basadas en género exige actuar frente a las primeras señales de riesgo y garantizar que todas las mujeres puedan ejercer su derecho a vivir una vida libre de violencias”, expresó la entidad.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a los medios de comunicación para que la cobertura de estos casos se realice con enfoque de derechos, evitando contenidos que revictimicen a las mujeres, reproduzcan estereotipos o justifiquen las violencias de las que fueron víctimas.

¿Cuántos feminicidios ha habido en Colombia en 2026?

Según el más reciente informe trimestral de la Defensoría del Pueblo, elaborado con información suministrada por la Fiscalía General de la Nación, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026 se registraron 129 noticias criminales por feminicidio. De ellas, 15 correspondieron a feminicidios consumados, mientras que 114 fueron clasificados como tentativa.

El reporte también evidencia la evolución de estas cifras frente a años anteriores. Durante todo 2025 se documentaron 472 noticias criminales por feminicidio, de las cuales 121 terminaron en feminicidio consumado. En cuanto a las tentativas, las 114 registradas en el primer trimestre de 2026 representan aproximadamente una tercera parte de las 351 contabilizadas a lo largo de 2024.

En el caso de los transfeminicidios, el informe muestra un incremento significativo. Mientras que en los primeros tres meses de 2026 ya se habían identificado 11 casos, en todo 2025 la Defensoría reportó 30.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué significa la revictimización en los casos de violencia sexual?
La revictimización ocurre cuando una persona afectada enfrenta nuevas afectaciones durante la denuncia, la atención o el proceso judicial. Puede incluir demoras, repetición innecesaria de testimonios o una atención institucional que no garantice sus derechos.
¿Qué hacer si un niño, niña o adolescente es víctima de violencia sexual en Colombia?
La denuncia debe presentarse de inmediato ante la Fiscalía, la Policía, el ICBF o las autoridades competentes para activar las rutas de protección. La atención médica, psicológica y jurídica debe brindarse de manera prioritaria y con enfoque diferencial.

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