Procuraduría pide no revictimizar mujeres asesinadas o en riesgo de feminicidio: van más de 129 posibles hechos en 2026

La Procuraduría General de la Nación advirtió sobre la necesidad de reforzar la capacidad del Estado para atender a las víctimas de violencia sexual, en especial a niñas, niños y adolescentes, y evitar que enfrenten nuevas afectaciones durante los procesos de atención y judicialización.

El pronunciamiento se dio en el conversatorio Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes en Colombia: Nuevas Dinámicas y Desafíos para la Justicia y la Protección Integral, organizado por la Corte Suprema de Justicia.

Durante el evento, la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, María Fernanda Rangel Esparza, señaló que la protección de las víctimas requiere una respuesta coordinada entre las instituciones y alertó sobre fallas en la activación de las rutas de atención y en la articulación entre las entidades.

Según explicó, estas dificultades afectan el desarrollo de las investigaciones, retrasan el acceso a la justicia y reducen el alcance de las estrategias de prevención en los territorios.

A su vez, el procurador delegado para el Ministerio Público en Asuntos Penales, Óscar Iván Hernández Salazar, indicó que el sistema judicial debe garantizar investigaciones oportunas y con enfoque de protección para las víctimas.

También anunció que la entidad trabaja en una herramienta de seguimiento para los casos de menores de edad afectados por delitos sexuales, con el propósito de fortalecer la intervención del Ministerio Público.

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Las declaraciones de la Procuraduría se conocen mientras otras entidades han llamado la atención sobre el incremento de hechos recientes de violencia contra las mujeres.

De hecho, esta misma semana, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por los asesinatos de María Camila Potosí, en Cali; María Alejandra Castaño, en Líbano (Tolima); la adolescente Herianny Montilla, en Barranquilla; y Yasleidis Martínez, en Valledupar, y pidió que las investigaciones avancen con celeridad para esclarecer las circunstancias de cada caso.

En relación con el homicidio de María Camila Potosí, de 21 años y quien cursaba un embarazo de ocho meses, la Defensoría solicitó que las autoridades prioricen las acciones para establecer el paradero del bebé que esperaba, luego de que trascendiera públicamente que no fue hallado junto al cuerpo de la joven.

En relación con aquel llamado, las autoridades confirmaron la captura de 5 presuntos implicados en su asesinato.