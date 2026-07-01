Así cumplirán condena exjefes de Farc: JEP hizo ajustes tras reclamo de víctimas

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a siete integrantes del último Secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La decisión, tomada por ese tribunal diez años después firmarse la paz con las Farc, confirma la responsabilidad penal de antiguos comandantes de esa extinta guerrilla como Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo y Julián Gallo, entre otros, por la política sistemática de secuestro y toma de rehenes ejecutada entre 1982 y 2016.
Ese tribunal determinó que los siete integrantes del último Secretariado de las Farc son los máximos responsables de más de 21.000 hechos criminales de secuestro cometidos entre 1982 y 2016.
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De acuerdo con ese tribunal, estas acciones fueron ejecutadas sistemáticamente con el objetivo de financiar el esfuerzo de guerra de la guerrilla, buscar el canje de prisioneros y ejercer un control sobre la población en los territorios bajo su dominio.
La sentencia resalta que estos crímenes se desarrollaron en condiciones infames de cautiverio que incluyeron tortura, violencia sexual y una humillación extrema que desconoció por completo la dignidad humana de las personas secuestradas
A diferencia de la primera instancia, esta sentencia de cierre subraya que la condena debe ser efectiva e individualizada, imponiendo restricciones reales de libertad, residencia y horarios de trabajo durante periodos de 5 a 8 años.
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Los exintegrantes del secretariado de las Farc cumplirán sus condenas mediante una “sanción propia” que integra trabajos restaurativos obligatorios con una restricción efectiva de sus derechos y libertades.