Familia del pescador de Santa Marta muerto en bombardeo en el Caribe llevó el caso ante la CIDH y denunció al Gobierno de Trump

La muerte de Alejandro Carranza Medina, un pescador de Santa Marta señalado por Estados Unidos de transportar droga en una lancha en el Caribe y quien falleció por los bombardeos perpetrados en la región por el Gobierno de Donald Trump, fue denunciada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según reveló el medio británico The Guardian, la familia presentó una petición ante el sistema interamericano de derechos humanos en Washington D. C., alegando que el colombiano fue asesinado ilegalmente durante un bombardeo estadounidense el pasado 15 de septiembre.

Los allegados de Carranza, de 40 años, aseguran que salió de su casa en el Caribe colombiano para pescar en mar abierto. Días después vieron su embarcación en llamas impactada por un misil estadounidense.

La familia insiste en que identificó la lancha del pescador en el material grabado el día del ataque.

“El pescador Alejandro Carranza no tenía vínculos con el narco y su actividad diaria era pescar. La lancha colombiana estaba la deriva y con la señal de avería puesta al tener un motor arriba”, había afirmado el presidente Gustavo Petro en octubre, al denunciar que funcionarios estadounidenses “han cometido un asesinato y violado nuestra soberanía en aguas territoriales”.

A Carranza lo relacionan por el robo de más de 200 armas de la fuerza pública en alianza con grupos criminales.

El mandatario colombiano se reunió a inicios de noviembre con la familia, incluidos los hijos y la compañera de Carranza, y aseguró: “Una familia muy pobre, que vive en el barrio más pobre de Santa Marta. No son ni terroristas ni narcotraficantes, Rubio y Trump están completamente equivocados”.