Familia de Miguel Uribe radicó una queja contra el presidente Petro en la ONU por exponer las teorías del caso: “Es inaceptable”

Víctor Mosquera –abogado de la familia del asesinado senador, Miguel Uribe Turbay– acudió a la ONU para radicar una queja contra el presidente Gustavo Petro. La querella tiene que ver con la inconformidad y el malestar que provocó el jefe de Estado al revelar información de la investigación del magnicidio.
La queja fue radicada ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de Naciones Unidas. De acuerdo con Mosquera, resultó “inaceptable” que el presidente ventilara información y hasta se atreviera a lanzar teorías del caso.
“Estamos solicitando que el señor presidente de la república se abstenga de seguir enunciadon teorías sin sustento probatorio, es decir, sustituyendo a la Fiscalía General y distrayendo a la opinión pública respecto al crimen de Miguel Uribe Turbay”, dijo el abogado Mosquera.
El senador Uribe Turbay fue atacado a disparos mientras participaba en un mitin político en el barrio Modelia de Bogotá. Esos hechos ocurrieron el pasado 7 de junio, el senador fue internando en Cuidados Intensivos, fue sometido a varios procedimientos quirúrgicos. Falleció el 11 de agosto debido a la gravedad de sus heridas.