La historia de la presunta estafa con más de 400 carros de alta gama que sacude a Medellín

Un mensaje pegado en las puertas de las dos sedes de un concesionario y un grupo de WhatsApp son ahora la única esperanza que les queda a 450 propietarios y compradores de vehículos de alta gama, quienes denunciaron una presunta estafa que causa revuelo en Medellín. El desfalco, que rondaría los $20.000 millones, tiene como protagonista a la concesionaria Autos MG, conocida antes como Autosur. Para colmo, cuando el caso apenas se hacía público, el representante legal fue encontrado muerto y luego fueron cerradas las sedes de la firma en Premium Plaza y la Milla de Oro, en El Poblado.
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Las denuncias comenzaron a salir a flote a comienzos de marzo, cuando los afectados reportaron abonos parciales o el incumplimiento total de los contratos de venta de automotores cuyos precios, en su mayoría, superan los $100 millones.
Uno de los denunciantes es Andrés Felipe Maya Hurtado, quien puso a disposición de este concesionario un Mercedes-Benz modelo 2018, el cual necesitaba vender para tener flujo de caja. Les entregó el vehículo el 14 de enero con la esperanza de que para finales del mismo mes se hubiera vendido en $85 millones, restando el 2% de la comisión que le iban a cobrar.