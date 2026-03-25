FAC contradice a Petro por llamar “chatarra” a avión accidentado en Putumayo: “podía volar 40 años más”

El comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva, contradijo al presidente Gustavo Petro por plantear que el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, era una “chatarra”.

La explicación se conoció en la noche de este 24 de marzo, en un consejo de ministros en el que también estaban el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros miembros de la cúpula militar.

Precisamente, el espacio empezó con un minuto de silencio para honrar la vida de los fallecidos.

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El general entregó un informe detallado sobre la vida útil del avión. Si bien tenía más de 40 años de servicio, el militar expuso que se cumplieron los protocolos:

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales: si se dividen las 20 mil horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más.

Obviamente, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a momentos de mantenimiento”, aseguró el general Silva.

Y agregó que el avión voló unas horas cuando fue donado por Estados Unidos en 2020, pero después fue puesto en mantenimiento en 2021: “Tan pronto llegó el avión con una tripulación norteamericana, voló algunas horas, pero ya tenía tiempo para una inspección mayor, por eso fue sometido a un mantenimiento programado”.