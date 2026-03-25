x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

FAC contradice a Petro por llamar “chatarra” a avión accidentado en Putumayo: “podía volar 40 años más”

El presidente Petro descalificó la aeronave accidentada en Putumayo, pero el comandante de la FAC le respondió, ¿qué le dijo?

  • El general Carlos Silva le respondió al presidente Petro. FOTO: FAC/Redes/Presidencia
    El general Carlos Silva le respondió al presidente Petro. FOTO: FAC/Redes/Presidencia
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El comandante de la Fuerza Aeroespacial, general Carlos Silva, contradijo al presidente Gustavo Petro por plantear que el avión Hércules accidentado en Puerto Leguízamo, Putumayo, era una “chatarra”.

La explicación se conoció en la noche de este 24 de marzo, en un consejo de ministros en el que también estaban el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y otros miembros de la cúpula militar.

Precisamente, el espacio empezó con un minuto de silencio para honrar la vida de los fallecidos.

Le puede interesar: Insultos y descalificaciones: la reacción de Petro tras accidente

El general entregó un informe detallado sobre la vida útil del avión. Si bien tenía más de 40 años de servicio, el militar expuso que se cumplieron los protocolos:

“Entre 2021 y 2024 voló 345 horas, en 2025, 537. Un avión de estos vuela unas 500 horas anuales: si se dividen las 20 mil horas que quedaban disponibles entre eso, nos da que el avión todavía puede volar 40 años más.

Obviamente, como cualquier aeronave del planeta, tiene que ser sometida a momentos de mantenimiento”, aseguró el general Silva.

Y agregó que el avión voló unas horas cuando fue donado por Estados Unidos en 2020, pero después fue puesto en mantenimiento en 2021: “Tan pronto llegó el avión con una tripulación norteamericana, voló algunas horas, pero ya tenía tiempo para una inspección mayor, por eso fue sometido a un mantenimiento programado”.

El aparato tenía en total 43 años de servicio, ya que operaba desde 1983, y había sido reincorporado en agosto de 2023 luego de someterse a ese Proceso de Mantenimiento Mayor (PMA).

Hasta el momento, se manejan tres hipótesis para el accidente: que el avión fuera con sobrepeso, que se presentaran fallas humanas y que haya sido un tema del motor.

¿Qué más dijo Petro en el consejo de ministros del accidente aéreo en el Putumayo?

Petro afirmó que, de manera preliminar, se descarta que el accidente del avión Hércules haya sido causado por la corta extensión de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo o por un ataque armado contra el avión.

La tripulación tenía toda la experiencia, veinte mil horas de toda la tripulación. Difícil, un error humano, entre tanta gente y con tanta experiencia. La probabilidad de un error humano es pequeña.

Lo que decía la prensa, que era un ataque, no se nota explosiones. No parece ser ningún ataque. Lo que sí es que un motor poda un árbol, pero ya venía cayendo”, afirmó el jefe de Estado.

Le puede interesar: ¿Y la ejecución del presupuesto para seguridad y defensa? Estas son las críticas al Gobierno tras accidente aéreo en Putumayo

Explicó que han identificado, y hace parte de la investigación, que “pasa algo en el avión que lo hace caer”.

Acerca de la versión de que la extensión de la pista tenía algo que ver con el siniestro aéreo, agregó que no hay información diferente a que esta pista estaba apta para este tipo de aeronaves.

“Quizás otras marcas nos den otras realidades, pero la pista sí estaba en condiciones para ese tipo de avión”, agregó el mandatario.

Además del calificativo de “chatarras”, Petro insistió en que el avión Hércules accidentado hizo parte de una entrega de “vejestorios” de parte de Estados Unidos a Colombia, en el 2021.

“El gobierno pasado compró unos aviones todos vejestorios, regalados. Entonces dependemos de vejestorio. 45% tiene las fuerzas armadas de capacidad actual sobre 100%. Y no es por culpa de este Gobierno, es porque desde hace quince años solo adquieren lo regalado y son vejestorios”, dijo Petro.

El presidente aseguró que en adelante “no se adquirirán equipos obsoletos” para las Fuerzas Armadas, enfatizando que se optará por la compra de armamento nuevo a distintos países y, especialmente, por el desarrollo y fabricación nacional.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué avión se accidentó en Putumayo?
Un avión Hércules de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, con más de 40 años de operación, pero que, según la FAC, aún tenía vida útil considerable.
¿Por qué Petro lo llamó “chatarra”?
El presidente cuestionó la antigüedad del avión y lo vinculó a políticas pasadas de adquisición de equipos militares usados.
¿Qué dice la FAC sobre el estado del avión?
La FAC asegura que cumplía protocolos de mantenimiento y que tenía hasta 20.000 horas disponibles, lo que permitiría décadas adicionales de operación.

Temas recomendados

Presidencia
Ministerio de Defensa
Fuerza Aérea
Accidentes aéreos
Fuerza Aeroespacial
Consejo de Ministros
Accidente de avión en Puerto Leguízamo
Colombia
Bogotá
Putumayo
Puerto Leguízamo
Gustavo Petro
General Carlos Silva Rueda
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida