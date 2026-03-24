“No parece ser ningún ataque”: Petro sobre accidente de avión Hércules en Putumayo

El presidente Gustavo Petro, acompañado por la cúpula militar y su gabinete ministerial —con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez—, afirmó que, de manera preliminar, se descarta que el accidente del avión Hércules haya sido causado por la corta extensión de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo o por un ataque armado contra el avión.
”La tripulación tenía toda la experiencia, veinte mil horas de toda la tripulación. Difícil, un error humano, entre tanta gente y con tanta experiencia. La probabilidad de un error humano es pequeña. Lo que decía la prensa, que era un ataque, no se nota explosiones. No parece ser ningún ataque. Lo que sí es que un motor poda un árbol, pero ya venía cayendo”, afirmó el jefe de Estado.
Explicó que han identificado, y hace parte de la investigación, que “pasa algo en el avión que lo hace caer”.
Agregó que sobre la versión de que la extensión de la pista tenía algo que ver con el siniestro aéreo, que al momento cobra la vida de cerca de 70 personas, no hay información diferente a que esta pista estaba apta para este tipo de aeronaves.
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“Quizás otras marcas nos den otras realidades, pero la pista sí estaba en condiciones para ese tipo de avión”, agregó el mandatario.
El presidente Petro insistió en que el avión Hércules accidentado hizo parte de una entrega de “vejestorios” de parte de Estados Unidos a Colombia, en el 2021.
”El gobierno pasado compró unos aviones todos vejestorios, regalados. Entonces dependemos de vejestorio. 45 % tiene las fuerzas armadas de capacidad actual sobre 100 %. Y no es por culpa de este gobierno, es porque desde hace quince años solo adquieren lo regalado y son vejestorios”, dijo Petro.
El presidente aseguró que en adelante “no se adquirirán equipos obsoletos” para las Fuerzas Armadas, enfatizando que se optará por la compra de armamento nuevo a distintos países y, especialmente, por el desarrollo y fabricación nacional.
También señaló que Colombia rompió en el pasado una alianza estratégica con Brasil que habría permitido avanzar en la producción conjunta de aviones, destacando que la industria aeronáutica brasileña —como la de Embraer— ha demostrado altos estándares de calidad.
Según indicó, de haberse mantenido esa cooperación, el país ya estaría produciendo este tipo de equipos.
Asimismo, criticó decisiones anteriores que, en su opinión, privilegiaron la adquisición de equipos “regalados” en lugar de fortalecer la industria propia. Además, mencionó la necesidad de que se mantengan en marcha proyectos nacionales como la fabricación de fusiles.