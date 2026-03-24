“No parece ser ningún ataque”: Petro sobre accidente de avión Hércules en Putumayo

El presidente Gustavo Petro, acompañado por la cúpula militar y su gabinete ministerial —con la participación del ministro de Defensa, Pedro Sánchez—, afirmó que, de manera preliminar, se descarta que el accidente del avión Hércules haya sido causado por la corta extensión de la pista del aeropuerto de Puerto Leguízamo o por un ataque armado contra el avión. ”La tripulación tenía toda la experiencia, veinte mil horas de toda la tripulación. Difícil, un error humano, entre tanta gente y con tanta experiencia. La probabilidad de un error humano es pequeña. Lo que decía la prensa, que era un ataque, no se nota explosiones. No parece ser ningún ataque. Lo que sí es que un motor poda un árbol, pero ya venía cayendo”, afirmó el jefe de Estado. Explicó que han identificado, y hace parte de la investigación, que “pasa algo en el avión que lo hace caer”. Agregó que sobre la versión de que la extensión de la pista tenía algo que ver con el siniestro aéreo, que al momento cobra la vida de cerca de 70 personas, no hay información diferente a que esta pista estaba apta para este tipo de aeronaves. Lea también: C-130 Hércules: así es el avión que se accidentó en Putumayo y la ruta que iba a cubrir “Quizás otras marcas nos den otras realidades, pero la pista sí estaba en condiciones para ese tipo de avión”, agregó el mandatario. El presidente Petro insistió en que el avión Hércules accidentado hizo parte de una entrega de “vejestorios” de parte de Estados Unidos a Colombia, en el 2021. ”El gobierno pasado compró unos aviones todos vejestorios, regalados. Entonces dependemos de vejestorio. 45 % tiene las fuerzas armadas de capacidad actual sobre 100 %. Y no es por culpa de este gobierno, es porque desde hace quince años solo adquieren lo regalado y son vejestorios”, dijo Petro. El presidente aseguró que en adelante “no se adquirirán equipos obsoletos” para las Fuerzas Armadas, enfatizando que se optará por la compra de armamento nuevo a distintos países y, especialmente, por el desarrollo y fabricación nacional. También señaló que Colombia rompió en el pasado una alianza estratégica con Brasil que habría permitido avanzar en la producción conjunta de aviones, destacando que la industria aeronáutica brasileña —como la de Embraer— ha demostrado altos estándares de calidad. Según indicó, de haberse mantenido esa cooperación, el país ya estaría produciendo este tipo de equipos. Asimismo, criticó decisiones anteriores que, en su opinión, privilegiaron la adquisición de equipos “regalados” en lugar de fortalecer la industria propia. Además, mencionó la necesidad de que se mantengan en marcha proyectos nacionales como la fabricación de fusiles.

Las horas previas al accidente y las primeras investigaciones

El general Carlos Silva, comandante de la Fuerza Aeroespacial, presentó un informe detallado sobre el accidente aéreo del avión Hércules, explicando la secuencia de los hechos, las características de la misión y las condiciones técnicas de la aeronave. Indicó que el avión despegó desde Bogotá a las siete de la mañana con destino a Puerto Leguízamo, transportando carga. Tras aterrizar a las 8:23 a. m., embarcó personal militar. En el primer trayecto, con 113 soldados a bordo, la aeronave despegó nuevamente y, pocos minutos después, a las 9:41 a. m., sufrió el accidente a aproximadamente 1,8 kilómetros de la pista, luego de realizar un viraje en descenso por causas aún bajo investigación. El general explicó que, tras el impacto, el avión se incineró debido al combustible y a otros fluidos, lo que dificulta el análisis inicial de la escena. Le puede interesar: Petro habla de “dificultades burocráticas” para renovar aeronaves tras accidente en Putumayo Detalló además que la tripulación estaba conformada por once personas, una cifra superior a la mínima requerida, ya que estos vuelos también se utilizan para entrenamiento y formación de personal. Resaltó la experiencia del piloto principal, el mayor Fernández, quien contaba con más de 5.800 horas de vuelo, así como la participación de otros oficiales y suboficiales en funciones de copilotos, navegantes, ingeniero de vuelo y maestros de carga, todos con distintos niveles de experiencia y responsabilidades dentro de la operación. En cuanto a la aeronave, señaló que se trataba del Hércules número 1016, fabricado en 1983 y adquirido por Colombia en 2020. Explicó que el avión había sido sometido a un mantenimiento mayor (PDM), proceso que implica desarmar completamente la aeronave, reemplazar piezas y garantizar su operatividad. Amplíe información: Aumentan a 68 los muertos por accidente del Hércules en Putumayo: hallan dos desaparecidos Este mantenimiento tuvo un costo cercano a tres millones de dólares y permitió que el avión continuara en servicio con una “vida útil estimada de hasta 40 años adicionales”, bajo condiciones normales de operación. El general también detalló los mantenimientos recientes realizados entre 2024 y 2026, incluyendo inspecciones técnicas periódicas y revisiones especializadas debido al tipo de operación exigente de estas aeronaves. Asimismo, explicó que los motores —fabricados originalmente por Allison y actualmente respaldados por Rolls-Royce— contaban con horas disponibles dentro de los límites establecidos. Subrayó que ya se inició una investigación formal bajo protocolos nacionales e internacionales de seguridad operacional. Esta incluye el análisis de las cajas negras (datos de vuelo y grabaciones de cabina), revisión de videos, entrevistas y evaluación de factores técnicos, humanos y ambientales. Advirtió que este proceso puede tomar tiempo, ya que incluso componentes como los motores deben ser analizados por fabricantes especializados para determinar posibles causas del accidente.

El presidente Petro le refutó al general