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Conozca a Turbiño, el perro viajero creado con inteligencia artificial que verá en una serie

Es el protagonista de la primera serie vertical creada con IA por Teleantioquia y pensada para dispositivos móviles. Tendrá mucho qué ver con el Mundial.

  • Así luce Turbiño, el perro protagonista de la primera serie vertical con IA creada por Teleantioquia. FOTO Cortesía
    Así luce Turbiño, el perro protagonista de la primera serie vertical con IA creada por Teleantioquia. FOTO Cortesía
Claudia Arango Holguín
Claudia Arango Holguín

Editora de Tendencias

hace 2 horas
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Imagínese un perro que le guiñe el ojo y use gafas oscuras. Ese es Turbiño, un criollo color caramelo, que acompañará a los antioqueños en sus dispositivos móviles mientras dura el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Fue creado con inteligencia artificial para protagonizar la primera serie vertical creada por Teleantioquia.

Juan Gabriel López Rendón, director encargado de contenidos del canal regional, le contó a EL COLOMBIANO que Turbiño tiene toda una historia detrás: “Es un perro de Turbo que nace en la playa y le encanta el fútbol y se convierte en su gran pasión. Se llama Turbiño porque tiene un aire a ‘la turbina Tréllez’ –el jugador de esa región, John Jairo Tréllez– y él se la va a pasar buscando en Antioquia a su hermano, porque nació con hermano gemelo, pero el hermano está perdido”.

Explican desde el canal que esta es una forma de abordar nuevas narrativas y experiencias diseñadas para conectar con las audiencias en diferentes plataformas y que se une a todos sus programas mundialistas, “ampliando la conversación mundialista más allá de la pantalla tradicional”.

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Turbiño va a mostrar, a través de su historia, la cultura antioqueña, la pasión del fútbol y hasta tradiciones. Por ejemplo, “en el primer capítulo va a una cocina en Turbo y nos muestra un poco qué es lo que comen allá, pero también cuáles son los valores de esa región y así se la pasará. Él irá buscando a su hermano y va a llegar a diferentes municipios, pero además jugando fútbol, comiendo y mostrando los valores antioqueños”.

Tradición futbolera

Turbiño irá mostrando en los 5 episodios los grandes talentos de fútbol que han salido de Antioquia, “nos va a hacer referencias sobre Amaranto Perea, Camilo Zuñiga, en fin, va a mostrar a esos referentes”, explicó López.

El estreno se dará justo el día del primer partido de Colombia en el Mundial, este miércoles 17 de junio en las redes sociales de Teleantioquia. Turbiño tiene su propia cuenta en Instagram: @soyturbino_, con el eslogan: “Soy Turbiño, el perro del pueblo” y semanalmente se irá liberando una historia.

Turbiño se creó gracias a una alianza entre Teleantioquia y la productora bogotana Quinto Color. “Son especialistas en series verticales, ellos han hecho series completas, dramatizados en vertical y en esta oportunidad decidieron apostar a la inteligencia artificial con nosotros”, detalló López.

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La serie fue hecha en su totalidad con IA, con algunos complementos reales, “pero muy básicos”. Cada capítulo durará entre minuto y medio y dos minutos, pero además tendrá un componente social porque Turbiño quiere crear conciencia alrededor de la adopción de perros: “La idea es generar conversaciones y lograr concretar jornadas de adopción de perros, que la gente sea más consciente de la adopción en el departamento, que también logremos que a través de Turbiño se muestren a esas fundaciones o esos animales que hay para adoptar, que además de ser un símbolo de esos perritos que lo necesitan, sea el canal para contar sobre tantas fundaciones que están trabajando por la adopción de animales en Antioquia”, concluyó López.

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