Conozca a Turbiño, el perro viajero creado con inteligencia artificial que verá en una serie

Imagínese un perro que le guiñe el ojo y use gafas oscuras. Ese es Turbiño, un criollo color caramelo, que acompañará a los antioqueños en sus dispositivos móviles mientras dura el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Fue creado con inteligencia artificial para protagonizar la primera serie vertical creada por Teleantioquia. Juan Gabriel López Rendón, director encargado de contenidos del canal regional, le contó a EL COLOMBIANO que Turbiño tiene toda una historia detrás: “Es un perro de Turbo que nace en la playa y le encanta el fútbol y se convierte en su gran pasión. Se llama Turbiño porque tiene un aire a ‘la turbina Tréllez’ –el jugador de esa región, John Jairo Tréllez– y él se la va a pasar buscando en Antioquia a su hermano, porque nació con hermano gemelo, pero el hermano está perdido”.

Explican desde el canal que esta es una forma de abordar nuevas narrativas y experiencias diseñadas para conectar con las audiencias en diferentes plataformas y que se une a todos sus programas mundialistas, “ampliando la conversación mundialista más allá de la pantalla tradicional”. Puede leer: ¡Que no le canten primero los goles! Así están los tiempos de delay en las transmisiones del Mundial Turbiño va a mostrar, a través de su historia, la cultura antioqueña, la pasión del fútbol y hasta tradiciones. Por ejemplo, “en el primer capítulo va a una cocina en Turbo y nos muestra un poco qué es lo que comen allá, pero también cuáles son los valores de esa región y así se la pasará. Él irá buscando a su hermano y va a llegar a diferentes municipios, pero además jugando fútbol, comiendo y mostrando los valores antioqueños”.

Tradición futbolera