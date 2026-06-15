Conozca a Turbiño, el perro viajero creado con inteligencia artificial que verá en una serie

Imagínese un perro que le guiñe el ojo y use gafas oscuras. Ese es Turbiño, un criollo color caramelo, que acompañará a los antioqueños en sus dispositivos móviles mientras dura el Mundial de Fútbol de Norteamérica 2026. Fue creado con inteligencia artificial para protagonizar la primera serie vertical creada por Teleantioquia.
Juan Gabriel López Rendón, director encargado de contenidos del canal regional, le contó a EL COLOMBIANO que Turbiño tiene toda una historia detrás: “Es un perro de Turbo que nace en la playa y le encanta el fútbol y se convierte en su gran pasión. Se llama Turbiño porque tiene un aire a ‘la turbina Tréllez’ –el jugador de esa región, John Jairo Tréllez– y él se la va a pasar buscando en Antioquia a su hermano, porque nació con hermano gemelo, pero el hermano está perdido”.