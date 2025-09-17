“Al paso que vamos nunca sabremos la verdad”: Mauricio Lizcano tras fallo contra el Secretariado de las Farc

Mauricio Lizcano, precandidato presidencial, cuestionó el ritmo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en la búsqueda de verdad y justicia para las víctimas. Se mostró inconforme frente a la primera sentencia contra los miembros del Secretariado por los delitos de secuestros.
Óscar Tulio Lizcano, padre de Mauricio, fue secuestrado por la guerrilla el 4 de agosto del 2000. Recuperó su libertad porque logró fugarse del cautiverio con ayuda de alias Isaza, un guerrillero que renunció a la milicia para devolver a su rehén a la libertad. Caminaron la selva tres días con sus noches hasta que se encontraron con tropas del Ejército el 26 de octubre de 2008
En contexto: JEP dicta la primera sentencia de 8 años contra exjefes de las Farc por secuestros