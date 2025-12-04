Fact-check: El “shadowban” no explicaría la pérdida de 500.000 seguidores en X que denunció Petro

500 mil seguidores menos. Ese el número de bajas que tuvo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X durante esta semana, según él mismo dijo a través de un mensaje por esta red social.

Curiosamente, el presidente atribuyó este bloqueo al “uribismo” y se refirió que, esta pérdida de casi medio millón de seguidores en su cuenta de X (antes Twitter), no obedecería a sanciones internacionales como su inclusión a la Lista Ofac, ni a decisiones de la plataforma que tiene como dueño a Elon Musk.

Según afirmó, “el bloqueo y la pérdida de casi 500.000 seguidores no fue ni por la lista Ofac ni por Elon Musk. Fue por el uribismo colombiano.” Además, agregó que era “un ataque feroz y en masa, accionando un sistema llamado Shadowban, que a partir de ataques masivos hace perder seguidores en masa y recorta el alcance de los trinos, por algoritmos que se activan automáticamente”.

No obstante, esta no es la primera vez que Petro se refiera a unas supuestas estructuras coordinadas de cuentas falsas que sabotean sus redes. Justamente, en el mismo mensaje aseguró que “Grupos empresariales de bots trataron de censurar al presidente también en redes, ya lo habían hecho en la misma televisión”.

Como usualmente hace, expresó que esta supuesta ofensiva digital tendría motivaciones políticas: “No aguantan mis palabras”, dijo. Incluso advirtió que otros sectores similares podrían estar siendo objeto del mismo tipo de acciones. “Deben estar haciendo con otros activistas progresistas lo mismo”.