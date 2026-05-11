Un muerto y varios heridos por atentado con motocicleta-bomba en El Tambo, Cauca

Una fuerte explosión sacudió la mañana de este lunes la vereda La Hacienda, en el municipio de El Tambo, Cauca. Según el Ejército Nacional, una operación clandestina de fabricación de artefactos explosivos atribuida al GAO-r Carlos Patiño, estructura vinculada a las disidencias de alias “Iván Mordisco”.
De acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades, la detonación ocurrió dentro de una vivienda que habría sido acondicionada para almacenar explosivos y adaptar motocicletas bomba que, presuntamente, serían trasladadas hasta el corregimiento de El Plateado, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el Cañón del Micay.
La explosión dejó un muerto y varios heridos. Además de los daños en la vivienda donde ocurrió la detonación, el estallido afectó otras estructuras cercanas y alcanzó a habitantes del caserío.
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“Esta mañana esta vivienda se les explotó y por fuentes de inteligencia y de la misma comunidad podemos evidenciar el daño a varias estructuras de la población, afectación a personas inocentes del caserío e igualmente a miembros de la estructura” afirmó la Tercera División del Ejército Nacional