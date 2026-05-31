El costo de la derrota: estos son los candidatos que no alcanzaron la reposición de votos en las presidenciales 2026

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026 no solo definió el rumbo político del país, sino que dejó un duro golpe económico para siete de los aspirantes. Con el99,92 por ciento de las mesas informadas, la jornada consolidó 23.961.059 votos válidos en la jornada de este domingo 31 de mayo. Esta masa de sufragios—que al final dejó con vida a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda para la segunda vuelta en junio— elevó la vara financiera, dictaminando quiénes recuperan el dinero invertido en sus campañas y quiénes deberán asumir las deudas con sus propios recursos. Le puede interesar: Abelardo de la Espriella arrasó y se enfrentará en segunda vuelta a Iván Cepeda por la Presidencia de Colombia

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda pasaron a segunda vuelta tras las elecciones de este domingo 31 de mayo. FOTO: Colprensa y redes sociales

El sistema de financiación estatal funciona bajo una regla estricta: para acceder a la reposición de votos —el mecanismo que reintegra una suma de dinero por cada sufragio válido—, las campañas deben alcanzar un umbral mínimo. La ley exige una votación igual o superior al 4 por ciento del total de los votos válidos emitidos en la jornada. Para estas elecciones presidenciales, el cálculo matemático fijó el requisito mínimo en 958.947 votos. Cualquier candidato que se ubique por debajo de esa línea pierde automáticamente el derecho a los recursos públicos. Para conocer el cálculo de la reposición, sería el siguiente:4% de 23.973.687 es: 23.973.687 × 0,04 = 958.947

Los candidatos en las urnas: los que salvaron las finanzas y los que no

Siete candidatos quedaron marginados del beneficio estatal al registrador votaciones excepcionales inferiores al mínimo exigido.Claudia López, con 225.352 sufragios, encabeza la lista de quienes no recibirán el reintegro. A ella se suma Santiago Botero, quien apenas alcanzó 206.066 votos.

El panorama es aún más crítico para el resto del grupo que se ubicó lejos del umbral. Mauricio Lizcano reportó 53.786 votos; Miguel Uribe Londoño sumó 28.603; Sondra Macollins obtuvo 19.852; Roy Barreras se quedó con 14.095 yGustavo Matamoros Cerró la lista con 5.617 adhesiones. Al no rozar ni siquiera el 4 por ciento legal, ninguno de estos políticos podrá reclamar el auxilio económico. La otra cara de la moneda la viven los cuatro aspirantes que superaron con holgura la meta de los 944.766 sufragios, al registrar más de un millón de votos cada uno. Tienen derecho a la reposición de dinero los dos candidatos que avanzaron a la segunda vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Asimismo, aseguraron su financiación estatal las candidaturas de Paloma Valencia y Sergio Fajardo, aunque también salieron derrotados en las urnas.

Esta situación evoca lo sucedido en los comicios de 2018. En aquella ocasión, los votos válidos sumaron 19.336.134, fijando el umbral en 773.000 sufragios. Ese año, Humberto de la Calle obtuvo poco más de 400.000 votos, quedando sin derecho al beneficio y asumiendo los costos de su campaña por su propia cuenta.

Las reglas para el desembolso

Alcanzar el umbral del 4 por ciento tampoco garantiza un cheque en blanco. El marco legal advierte que obtener la votación requerida no implica recibir automáticamente la totalidad de los recursos. El monto final de la reposición no puede exceder los gastos oficialmente reportados por la campaña. Además, el desembolso depende de la presentación detallada de los ingresos y egresos, junto con sus respectivos soportes contables.

Los colombianos votaron y decidieron en las urnas este domingo. FOTO: Colprensa

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