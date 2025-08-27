Él era Javier Mauricio García, cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en Cajicá mientras buscaban a Valeria Afanador

En el municipio de Cajicá, el misterio y el dolor se entrelazaron de una forma macabra. La desaparición de Javier Mauricio García Pineda, un joven de 24 años, y la de la niña Valeria Afanador, de tan solo 10, han mantenido en vilo a sus familias y a toda la comunidad. Lo que nadie imaginó es que una búsqueda terminaría revelando la trágica suerte de la otra. Javier Mauricio, un trabajador de un local comercial, fue visto por última vez el pasado 10 de junio, saliendo de su trabajo a las 10 de la noche, pero ahora encontraron su cuerpo. Le puede interesar: ¿Habría responsabilidad de extrabajador del colegio donde estudiaba Valeria Afanador? Esto contestó el colegio

Por buscar a Valeria Afanador encontraron el cuerpo de Javier Mauricio. FOTO: Redes sociales y cortesía

Su familia lo reportó como desaparecido y, durante más de dos meses, su paradero fue un enigma. La esperanza de encontrarlo con vida se desvaneció el pasado sábado 23 de agosto, cuando la Fiscalía General de la Nación confirmó, de una forma inesperada, el hallazgo de su cuerpo. El descubrimiento no fue accidental. Se produjo en medio de la incansable búsqueda de Valeria Afanador, la menor estudiante del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, en Cajicá, desaparecida desde el 12 de agosto. “Las bolsas con restos humanos fueron halladas en la zona rural de Cajicá”, dijeron las autoridades que luego, durante este martes 26 de agosto, confirmaron que lo que encontraron correspondía a García.

Una conexión inesperada y la extraña desaparición de Javier

Según un comunicado de la Fiscalía, “como parte de las actividades investigativas que realiza la Fiscalía para localizar a la niña de 10 años desaparecida hace tres semanas en Cajicá (Cundinamarca), fueron encontrados varios restos humanos en inmediaciones del Río Frío, el pasado 22 de agosto”. La inspección técnica, realizada por investigadores del CTI, permitió que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses identificara el cuerpo. El resultado fue devastador: se trataba de Javier Mauricio García Pineda. La extraña desaparición de Javier, con su desenlace fatal, dejó a la comunidad conmocionada. Su madre, Luz Dary Pineda, relató en Caracol Radio cómo fue la última vez que lo vio.

Las autoridades buscando en la zona rural de Cajicá y que encontraron los restos de Javier Mauricio. FOTO: Bomberos Cundinamarca

“Mi hijo trabajaba en Imusa en Capellanía y él salió a trabajar a las dos de la tarde y salió a las 10 de la noche y nunca más volvió a la casa, iba con su uniforme y todo, y nunca volvió. Él se fue sin chaqueta, solo con su buzo del trabajo, el pantalón reflectivo y las botas. Él nunca más llegó desde el 10 de junio de este año”, detalló. El hallazgo de Javier Mauricio fue un golpe duro para sus seres queridos. Y aunque el descubrimiento fue un giro crucial en su caso, no alivió el dolor de su propia familia ni ha aportado respuestas a la desaparición de Valeria Afanador. La Fiscalía de Cundinamarca aseguró que continuará con las indagaciones “para tener claridad sobre lo ocurrido en este caso” y así esclarecer el misterio que rodea la muerte de Javier, ya que durante dos semanas no lograron obtener alguna pista o respuesta.

Algunos detalles tras encontrar el cuerpo de Javier

El caso de Javier Mauricio volvió a “revivir” para las autoridades. Y es que el cuerpo de Javier Mauricio fue encontrado con señales de violencia y desmembrado en el sector del Molino, zona rural de Cajicá. Según los investigadores, en dicho punto se vieron varias bolsas en las inmediaciones del Río Frío que contenían extremidades humanas de un hombre adulto y que podrían pertenecer a él. Tras el descubrimiento, los restos fueron enviados a Medicina Legal para determinar la identidad y después de obtener los estudios, corroboraron que efectivamente correspondían al hombre de 24 años.

En la búsqueda por el Río Frío, donde hallaron desmembrado a Javier Mauricio, pensando que era Valeria. FOTO: Bomberos Cundinamarca