Esposas de dos alcaldes serán senadoras; en ambas campañas hubo alertas por presunta injerencia indebida de los mandatarios

Uno de los fenómenos ocurridos en las elecciones del 8 de marzo fue el de los familiares de mandatarios que lograron llegar al Congreso de la República. En esa lista están las esposas de dos alcaldes que obtuvieron una curul en el Senado.
Se trata de Yirley Vargas Torrado y María Irma Noreña, quienes son las esposas de los alcaldes de Cúcuta y Pereira respectivamente. Las dos mujeres lograron destacar dentro de sus partidos y consiguieron los sufragios necesarios para estar en el legislativo.
En el caso de Vargas, su llegada al Congreso se da luego de ser la cuarta más votada en el Partido Liberal. La pareja del alcalde cucuteño Jorge Enrique Acevedo obtuvo un total de 123.731 sufragios.
En el mandato de su esposo se ha desempeñado como gestora social de Cúcuta. Es abogada con magister en Derecho Público e ingeniera agroindustrial.