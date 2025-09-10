Con el ataque a la lancha en Nariño ya son 3 muertos en 4 meses por errores de la Armada

Tres errores de la Armada Nacional de Colombia en operaciones rutinarias, han terminado con la muerte absurda de dos militares y un civil en los últimos cuatro meses.
El hecho más reciente tiene aturdidos a los habitantes de Mosquera, un pueblo ribereño de Nariño. En la madrugada de este 8 de septiembre, los infantes de Marina dispararon de forma directa a una embarcación en la que se movilizaban la alcaldesa y seis personas más, asesinando a un funcionario de la entidad y dejando a otro herido. “Eran disparos de advertencia”, dijeron.
Las investigaciones apenas inician y las versiones que rodean el hecho chocan entre sí.
Desde la administración municipal relataron que –sobre las 4:00 de la mañana de este lunes– la alcaldesa Karen Lizeth Pineda y seis personas más abordaron una embarcación para navegar por el río Patía y tomar dirección hacia el municipio de Tumaco. Afirmaron que tenían compromisos previos.
“Fuimos sorprendidos por una reacción desproporcionada por parte de unidades militares, quienes abrieron fuego contra la embarcación sin que mediara advertencia previa, desencadenando el fatal desenlace”, apuntó la alcaldesa Pineda.
En medio de los disparos, cayó muerto Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa, y un escolta también resultó herido. La delegación municipal tuvo que ser trasladada por vía aérea hasta Cali.