Con el ataque a la lancha en Nariño ya son 3 muertos en 4 meses por errores de la Armada

Tres errores de la Armada Nacional de Colombia en operaciones rutinarias, han terminado con la muerte absurda de dos militares y un civil en los últimos cuatro meses. El hecho más reciente tiene aturdidos a los habitantes de Mosquera, un pueblo ribereño de Nariño. En la madrugada de este 8 de septiembre, los infantes de Marina dispararon de forma directa a una embarcación en la que se movilizaban la alcaldesa y seis personas más, asesinando a un funcionario de la entidad y dejando a otro herido. “Eran disparos de advertencia”, dijeron. Las investigaciones apenas inician y las versiones que rodean el hecho chocan entre sí. Desde la administración municipal relataron que –sobre las 4:00 de la mañana de este lunes– la alcaldesa Karen Lizeth Pineda y seis personas más abordaron una embarcación para navegar por el río Patía y tomar dirección hacia el municipio de Tumaco. Afirmaron que tenían compromisos previos. “Fuimos sorprendidos por una reacción desproporcionada por parte de unidades militares, quienes abrieron fuego contra la embarcación sin que mediara advertencia previa, desencadenando el fatal desenlace”, apuntó la alcaldesa Pineda. En medio de los disparos, cayó muerto Luis Fernando Sánchez, asesor de la alcaldesa, y un escolta también resultó herido. La delegación municipal tuvo que ser trasladada por vía aérea hasta Cali.

“Los habitantes del Pacífico no somos delincuentes. Somos ciudadanos trabajadores, dignos y comprometidos con el desarrollo de nuestros territorios”, recalcó la alcaldesa. La institución castrense, por su parte, sostiene que la lancha venía de frente y a alta velocidad hacia una embarcación de la Armada. No traía luces y venía en sentido de colisión. Los infantes de marina habrían hecho varios llamados de pare mediante gritos y señales luminosas. El último recurso, dicen, fue el disparo de ráfagas. “Nos informan que hicieron los llamados a viva voz para detener la embarcación y por último efectuaron disparos de advertencia. Hasta ese momento no teníamos conocimiento de que allí viajaba la alcaldesa”, señaló el almirante Camilo Mauricio Gutiérrez, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico. El almirante explicó que, normalmente, los traslados de la alcaldesa suelen ser coordinados con el Batallón de Infantería Marina N°41, sin embargo, en esta ocasión no se recibió ninguna solicitud de acompañamientos. Una lancha sin luces y no identificada pudo desatar la tensión entre los miembros de la Armada. Y más porque el río Patía suele ser un corredor para los grupos armados ilegales que buscan salir al océano Pacífico. En esa zona hay presencia de la Coordinadora Guerrillera del Pacífico y de los disidentes del frente 30 de las Farc. “Ante la gravedad de lo ocurrido, se adelantará una investigación inmediata, exhaustiva y con el más absoluto rigor y transparencia para esclarecer cada detalle de este trágico suceso ocurrido en el río Patía”, señaló Pedro Sánchez, ministro de Defensa. La Fiscalía ya abrió una noticia criminal para determinar si por estos hechos hay alguna responsabilidad penal de los uniformados que accionaron el arma. La Procuraduría también inició una indagación disciplinaria por un posible incumplimiento de los protocolos de uso de la fuerza.