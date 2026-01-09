Comercializadores de energía rechazan cobro adicional de $8 por kilovatio/hora en la tarifa de energía

La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (Acce), en representación de sus empresas afiliadas, expresó su rechazo al proyecto de resolución emitido por el Ministerio de Minas y Energía. La propuesta plantea la “democratización” de las deudas acumuladas por empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD), a través de un cobro adicional de $8 por kilovatio-hora (kWh) a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
