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‘Epa Colombia’ no será trasladada a cárcel El Buen Pastor pese a denuncia de lujos e indisciplina en la Escuela de Carabineros

Daneidy Barrera se encuentra recluida en la Escuela de Carabineros, allí ha tenido conflictos con otras internas y personal de custodia. Así es la situación de la influencer.

  • Se había considerado el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, a la cárcel El Buen Pastor, sin embargo, esta decisión se frenó. FOTOS: Colprensa y captura de video
    Se había considerado el traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, a la cárcel El Buen Pastor, sin embargo, esta decisión se frenó. FOTOS: Colprensa y captura de video
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 1 hora
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La reconocida influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, no será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, a pesar de los recientes informes que denuncian graves problemas de convivencia, actos de indisciplina y la posesión de elementos prohibidos en su actual centro de reclusión.

Así se lo confirmaron el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a medios nacionales, quienes descartaron que la creadora de contenido y empresaria saliera de la Escuela de Carabineros, lugar donde permanece privada de la libertad.

Lea también: Los lujos y excesos de Epa Colombia en su lugar de reclusión: celulares, amenazas y polémicas

De acuerdo con un informe de Noticias RCN conocido meses atrás, en el lugar de detención de la influencer hay una serie de irregularidades entre los que se encuentra el hallazgo y la incautación de cinco teléfonos celulares, además de la presencia de un vehículo Mini Cooper morado dentro de las instalaciones, el cual Barrera habría intentado ingresar como un regalo para su pareja sentimental, Karol Samantha.

Epa Colombia también tendría constantes conflictos con otras internas y el personal de custodia, reportando episodios de amenazas al personal, uso de espacios no autorizados y molestias por ruido excesivo, debido a que la reclusa se negaba a bajar el volumen de su música alegando que contaba con permisos para realizar sus “cultos” hasta las 8:00 p. m.

Ante esas denuncias, se habría evaluado el regreso de Barrera Rojas a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, sin embargo, Noticias RCN reveló que por gestiones directas desde la Presidencia de la República habrían frenado el traslado.

En lugar de ser enviada a un pabellón carcelario convencional, se determinó que Barrera Rojas reciba únicamente un llamado de atención formal y deba firmar un acta de compromiso de buen comportamiento para garantizar su permanencia en la guarnición policial.

La polémica decisión se ha justificado por parte de las autoridades como una búsqueda por proteger la integridad de la reclusa, quien fue trasladada a dicha escuela hace ocho meses por razones de seguridad.

Daneidy Barrera cumple una condena de cinco años y cuatro meses de prisión impuesta por la Corte Suprema de Justicia por los delitos de daño en bien ajeno agravado, perturbación al transporte público e instigación a delinquir.

Estos cargos se derivaron de los actos vandálicos que ella misma grabó y publicó durante las protestas sociales de noviembre de 2019, donde destruyó parte de una estación de TransMilenio.

Siga leyendo: Pareja de ‘Epa Colombia’ se pronunció tras polémica por presuntos privilegios en la cárcel: “Es difícil callar y soportar tanta injusticia”

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