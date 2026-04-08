‘Epa Colombia’ no será trasladada a cárcel El Buen Pastor pese a denuncia de lujos e indisciplina en la Escuela de Carabineros

La reconocida influencer Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, no será trasladada a la cárcel de mujeres El Buen Pastor de Bogotá, a pesar de los recientes informes que denuncian graves problemas de convivencia, actos de indisciplina y la posesión de elementos prohibidos en su actual centro de reclusión.

Así se lo confirmaron el Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, a medios nacionales, quienes descartaron que la creadora de contenido y empresaria saliera de la Escuela de Carabineros, lugar donde permanece privada de la libertad.

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De acuerdo con un informe de Noticias RCN conocido meses atrás, en el lugar de detención de la influencer hay una serie de irregularidades entre los que se encuentra el hallazgo y la incautación de cinco teléfonos celulares, además de la presencia de un vehículo Mini Cooper morado dentro de las instalaciones, el cual Barrera habría intentado ingresar como un regalo para su pareja sentimental, Karol Samantha.

Epa Colombia también tendría constantes conflictos con otras internas y el personal de custodia, reportando episodios de amenazas al personal, uso de espacios no autorizados y molestias por ruido excesivo, debido a que la reclusa se negaba a bajar el volumen de su música alegando que contaba con permisos para realizar sus “cultos” hasta las 8:00 p. m.

Ante esas denuncias, se habría evaluado el regreso de Barrera Rojas a la cárcel de mujeres El Buen Pastor, sin embargo, Noticias RCN reveló que por gestiones directas desde la Presidencia de la República habrían frenado el traslado.