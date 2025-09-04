Un celular en la celda de Epa Colombia desata polémica: ¿podría costarle la prisión domiciliaria?

El hallazgo de un teléfono celular en la celda de Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, abrió un nuevo capítulo en su proceso de resocialización y puso en riesgo los beneficios carcelarios que había obtenido tras ser trasladada desde El Buen Pastor a la Estación de Carabineros en Bogotá.
La inspección, realizada por la Policía Nacional en la madrugada del 3 de septiembre, reveló la presencia de al menos tres celulares escondidos en baños y habitaciones de las celdas, cuyo uso está prohibido para personas privadas de la libertad. Según las autoridades, desde uno de los aparatos se habrían hecho llamadas en horas de la madrugada. De acuerdo con información de El Tiempo, uno de los dispositivos pertenecería a Barrera.